L'OM se sépare du «pire des voyous» : Le transfert toujours incompréhensible, «on ne connait pas véritablement les raisons»

Interrogé sur le mercato de l'OM, Pascal Dupraz a pointé du doigt un dossier en particulier. D'après l'ancien coach de l'ASSE, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait une terrible erreur en se séparant de leur « trouvaille » lors du dernier mercato estival, ayant dissimulé la véritable raison de ce départ.
Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt a officialisé de nombreux départs, à savoir Luis Henrique, Jonathan Rowe, Quentin Merlin, Adrien Rabiot, Valentin Rongier et Azzedine Ounahi, notamment. D'après Pascal Dupraz, interrogé dans les Grandes Gueules du Sport, l'un d'entre eux n'aurait jamais dû être vendu.
«On maquille tout ceci en espèce de dramaturgie»
« J’aimerais revenir sur le début de saison. Ça part déjà bancal quand tu te sépares de Rabiot après la première journée. Franchement, tu te sépares de la trouvaille, parce que c’est une trouvaille à mettre au crédit de Benatia », a pesté Pascal Dupraz, avant d'en rajouter une couche.
«Le garçon était devenu un paria en 24 heures»
« Tu t’en sépares et on ne connait pas véritablement les raisons. Elles sont certainement financières, mais on maquille tout ceci en espèce de dramaturgie, comme si le garçon dont on louait l’état d’esprit, en l'espace d’un match, s'était comporté comme le pire des voyous et était devenu un paria en 24 heures. Ça part en live d’entrée », a affirmé Pascal Dupraz, ancien coach de l'ASSE, sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe dans l'un des vestiaires du Roazhon Park, et ce, à la suite de la défaite de l'OM face au Stade Rennais l'été dernier (1-0, le 15 aout). A la suite de cette bagarre, la direction marseillaise a décidé de se séparer des deux joueurs. D'une part, Adrien Rabiot a été transféré à l'AC Milan pour une somme proche de 7M€. D'autre part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne. L'opération aurait couté près de 17M€.