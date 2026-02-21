L'OM se sépare du «pire des voyous» : Le transfert toujours incompréhensible, «on ne connait pas véritablement les raisons»

Amadou Diawara

Interrogé sur le mercato de l'OM, Pascal Dupraz a pointé du doigt un dossier en particulier. D'après l'ancien coach de l'ASSE, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait une terrible erreur en se séparant de leur « trouvaille » lors du dernier mercato estival, ayant dissimulé la véritable raison de ce départ.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt a officialisé de nombreux départs, à savoir Luis Henrique, Jonathan Rowe, Quentin Merlin, Adrien Rabiot, Valentin Rongier et Azzedine Ounahi, notamment. D'après Pascal Dupraz, interrogé dans les Grandes Gueules du Sport, l'un d'entre eux n'aurait jamais dû être vendu.

«On maquille tout ceci en espèce de dramaturgie» « J’aimerais revenir sur le début de saison. Ça part déjà bancal quand tu te sépares de Rabiot après la première journée. Franchement, tu te sépares de la trouvaille, parce que c’est une trouvaille à mettre au crédit de Benatia », a pesté Pascal Dupraz, avant d'en rajouter une couche.