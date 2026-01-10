Départ d’Ousmane Dembélé : La demande choc faite au PSG !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines maintenant, le PSG a entamé les négociations avec Ousmane Dembélé pour une éventuelle prolongation. Le club de la capitale aurait d’ailleurs fait une belle offre au Ballon d’Or 2025 pour étendre son engagement. Seulement, le clan de l’attaquant de 28 ans réclamerait le double de la proposition faite par les Rouge-et-Bleu.

Dembélé réclame le double de l'offre du PSG D’après les informations de Foot Mercato, le PSG aurait fait une offre de 30M€ par an pour qu’Ousmane Dembélé prolonge son contrat. Seulement, le clan de l’international français réclamerait le double de la proposition faite par les pensionnaires de la Ligue 1. On serait donc encore très loin d’un accord entre les deux parties.