F1 : Lewis Hamilton n’en revient pas, l’annonce d’une fan qui le laisse sous le choc

Le grand début de la saison de Formule 1 approche. En effet, c’est le 8 mars prochain que le coup d’envoi sera donné avec la première course en Australie. La première sur les 24 qui se disputeront tout au long de la saison. Alors que les fans se déplaceront en masse pour y assister, voilà que l’une d’entre elles a laissé Lewis Hamilton bouche bée.

A 41 ans, Lewis Hamilton n’est toujours pas décidé à prendre sa retraite. En effet, le pilote Ferrari s’apprête à repartir pour une nouvelle saison en Formule 1. Le septuple champion du monde espère à coup sûr qu’elle sera meilleure que la dernière, lui qui a galéré suite à son arrivée au sein de la Scuderia. Hamilton va-t-il alors brillé en 2026 ? Il peut en tout cas compter sur le soutien inconditionnel de ses fans, visiblement prêts à le suivre partout autour du monde pour lui apporter de la force.

« Je vais faire les 24 Grands Prix pour te voir gagner cette saison » Le 8 mars, c’est en Australie que le premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Alors que les pilotes auront ensuite rendez-vous en Chine, au Japon, au Bahreïn puis que 4 coins du monde, Lewis Hamilton sera suivi par une fan, prête à tout pour soutenir le pilote Ferrari. En effet, sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé où on peut voir le Britannique s’arrêter pour signer un autographe à l’une de ses admiratrices qui lui dit alors : « Je t’aime énormément. Je vais faire les 24 Grands Prix pour te voir gagner cette saison ». En entendant ça, Lewis Hamilton a alors halluciné, répondant : « Tu va faire… ? C’est pas possible. Waouh ».