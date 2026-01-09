F1 - Lewis Hamilton : L’annonce officielle de Ferrari !

Pierrick Levallet

Après une première saison compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton espère que 2026 lui réservera de meilleures choses en F1. La Scuderia travaille sur le développement de sa monoplace depuis plusieurs mois maintenant, de quoi rendre le Britannique optimiste. L’écurie italienne a d’ailleurs officialisé le nom de la voiture de la saison prochaine.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n’a pas été aussi radieuse qu’escompté. Le Britannique a été ennuyé par de sérieux problèmes sur sa monoplace. Le septuple champion du monde n’a jamais su s’adapter à sa voiture, et a donc terminé la saison à la 6e place du classement général de la F1. Le pilote de 41 ans est donc désormais tourné vers la saison prochaine avec un regard optimiste.

Ferrari officialise le nom de sa voiture Ferrari, de son côté, a travaillé sur le développement de sa monoplace en cours de saison 2025. La Scuderia a d’ailleurs officialisé le nom de la voiture pour la saison prochaine. Lewis Hamilton tentera d’aller chercher son huitième titre mondial au volant de la SF-26. Reste maintenant à voir si cette dernière lui permettra d’enfin surpasser Michael Schumacher dans l’histoire de la F1.