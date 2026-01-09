F1 : L'ex de Max Verstappen balance, la rupture est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ex-coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez a accompagné le pilote Néerlandais durant ses quatre titres de champion du monde. Par conséquent, le Mexicain connaît parfaitement bien le quadruple champion du monde avec lequel il confirme toutefois une rupture en révélant certains secrets de sa personnalité.

Les quatre titres de champions du monde de Max Verstappen ont un point en commun : Sergio Pérez. Le Mexicain était effectivement le coéquipier du Néerlandais entre 2021 et 2024. Par conséquent, Checo connaît parfaitement le quadruple champion et revient notamment sur un épisode marquant en 2022. Lors du Grand Prix du Brésil, alors qu'il est déjà assuré du titre, Max Verstappen refuse de laisser passer Sergio Pérez qui est à la lutte avec Charles Leclerc pour s'imposer comme le vice-champion du monde cette année-là. « Je vous l’ai déjà dit l’été dernier, vous ne me demandez plus jamais ça. C’est clair pour tout le monde ? », lâchait Max Verstappen à la radio à l'arrivée de la course, très agacé des consignes passées par son équipe. Un épisode qui en dit long sur le caractère du Néerlandais comme le souligne Sergio Pérez.

Pérez balance sur Verstappen « C’est un grand leader au sein de l’équipe, et je pense que le côté négatif fait aussi partie de son caractère. Quand les choses tournent contre lui, il a beaucoup de mal à gérer la situation (...) Quand les gens, les fans, se plaignaient du fait qu’il ne m’ait pas laissé passer, qu’il n’ait pas récompensé ce que j’avais fait pour lui, je disais : "Allez, il faut avoir cette mentalité de vouloir tout gagner pour être champion du monde" », confie-t-il dans le Cracks Podcast avant de poursuivre.