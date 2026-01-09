F1 : L'ex de Max Verstappen balance, la rupture est confirmée !

Ex-coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez a accompagné le pilote Néerlandais durant ses quatre titres de champion du monde. Par conséquent, le Mexicain connaît parfaitement bien le quadruple champion du monde avec lequel il confirme toutefois une rupture en révélant certains secrets de sa personnalité.
Les quatre titres de champions du monde de Max Verstappen ont un point en commun : Sergio Pérez. Le Mexicain était effectivement le coéquipier du Néerlandais entre 2021 et 2024. Par conséquent, Checo connaît parfaitement le quadruple champion et revient notamment sur un épisode marquant en 2022. Lors du Grand Prix du Brésil, alors qu'il est déjà assuré du titre, Max Verstappen refuse de laisser passer Sergio Pérez qui est à la lutte avec Charles Leclerc pour s'imposer comme le vice-champion du monde cette année-là. « Je vous l’ai déjà dit l’été dernier, vous ne me demandez plus jamais ça. C’est clair pour tout le monde ? », lâchait Max Verstappen à la radio à l'arrivée de la course, très agacé des consignes passées par son équipe. Un épisode qui en dit long sur le caractère du Néerlandais comme le souligne Sergio Pérez.
Pérez balance sur Verstappen
« C’est un grand leader au sein de l’équipe, et je pense que le côté négatif fait aussi partie de son caractère. Quand les choses tournent contre lui, il a beaucoup de mal à gérer la situation (...) Quand les gens, les fans, se plaignaient du fait qu’il ne m’ait pas laissé passer, qu’il n’ait pas récompensé ce que j’avais fait pour lui, je disais : "Allez, il faut avoir cette mentalité de vouloir tout gagner pour être champion du monde" », confie-t-il dans le Cracks Podcast avant de poursuivre.
«Quand les choses tournent contre lui, il a beaucoup de mal à gérer la situation»
« Mais derrière cette soif de victoire se cache quelque chose de plus profond. Il se passe quelque chose chez Max. Max est une personne excellente, mais il se passe quelque chose. Quand il est dans la voiture, il se transforme, c’est une personne différente. Je pense qu’il avait quelque chose en lui qu’il n’a jamais vraiment laissé sortir, parce qu’on en avait parlé, tous les problèmes de cette année-là, on en a parlé, on a discuté, et on pensait que c’était derrière nous, toute l’équipe le pensait. C’est pour ça qu’on a tous été surpris qu’il ressorte ça à ce moment-là », ajoute Sergio Pérez.