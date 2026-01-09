F1 : Le clan Schumacher balance sur Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, le monde de la Formule 1 a connu un changement majeur qui a fait énormément de bruit. En effet, Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari. Alors que le Britannique était très attendu, voilà que la saison du septuple champion du monde avec la Scuderia a finalement été décevante. Un fiasco sur lequel est revenu Ralf Schumacher.

Septuple champion du monde, à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton a rejoint Ferrari avec l’ambition d’aller chercher une huitième couronne. En 2025, tout le monde avait ainsi les yeux rivés sur le Britannique au sein de la Scuderia. Alors qu’on attendait de grosses performances de la part de Lewis Hamilton, ça a été loin d’être le cas. En effet, le coéquipier de Charles Leclerc a déçu. La faute à un problème mental ? C’est ce que pense Ralf Schumacher.

« Il est toujours à la recherche de ses anciennes sensations de pilotage » « Les attentes étaient énormes. J’ai reçu beaucoup de critiques quand j’ai dit l’hiver dernier qu’il ne se battrait pas pour le titre mondial et qu’il lui faudrait du temps pour être au niveau de Leclerc. C’est exactement ce qui s’est produit. Il n’y a plus d’essais comme avant. Les essais hivernaux auraient aidé par le passé. Mais en coulisses, on entend dire qu’il n’aime pas les simulateurs. Et il est toujours à la recherche de ses anciennes sensations de pilotage », a d’abord confié Ralf Schumacher, rapporté par NextGen Auto.