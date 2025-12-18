Lucas Chevalier : Le PSG a trouvé mieux, la surprise est totale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a fait le choix de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour compter sur Lucas Chevalier en tant que gardien numéro 1. Le portier français ne réalise pas une première moitié de saison exceptionnelle et d'ailleurs, il a été remplacé ces derniers temps par Matvey Safonov. Le Russe a profité de son absence pour briller, remettant en question sa place...

Mercredi soir, le PSG a remporté la Coupe intercontinentale en venant à bout de Flamengo lors des tirs au but. Une séance incroyable durant laquelle Matvey Safonov a réalisé 4 arrêts pour offrir ce nouveau trophée à son club. Le Russe a marqué de gros points dernièrement alors qu'on attendait mieux de Lucas Chevalier.

« Je trouve qu'il apporte plus que Chevalier sur les relances » Recruté pour ses qualités qui semblaient correspondre mieux au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier pourrait voir sa place être en danger. En effet Matvey Safonov est un sérieux concurrent qu'il ne faut pas sous-estimer et pour Walid Acherchour, le Russe est très convaincant. « Il a cassé le match en deux et il retourne la table. Il a donné des maux de tête à Luis Enrique. Et Safonov lui rend cette confiance en lui donnant un trophée. Et je trouve qu'il apporte plus que Chevalier sur les relances » dit Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.