PSG - Achraf Hakimi : C'est officiel !

Convoqué pour disputer la CAN malgré sa blessure à la cheville, Achraf Hakimi était incertain pour la compétition. Mais Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, confirme de manière officielle que le joueur du PSG disputera la CAN, même s'il ne précise pas à quel moment il sera lancé.
Le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a longtemps pensé qu'il allait rater le rendez-vous d'une vie, à savoir la CAN à domicile. Et pour cause, sèchement taclé par Luis Diaz, le joueur du PSG a été victime d'une grosse entorse de la cheville. Convoqué malgré sa blessure par Walid Regragui, Achraf Hakimi devrait prochainement faire son retour. Le sélectionneur du Maroc promet même que le Ballon d'Or africain disputera la compétition quoi qu'il arrive.
Regragui confirme pour Hakimi
« Achraf jouera la CAN, c’est certain. On est très positifs quant à la participation d’Achraf. Après, à quel match et quand… En tout cas, il jouera la CAN avec nous, ça s’est sûr. On a une visibilité, mais on va la garder pour nous », lance-t-il dans une interview accordée à Brut Afrique, avant d'évoquer la pression populaire engendrée par le fait de disputer la CAN à domicile.
«Achraf jouera la CAN, c’est certain»
« La pression, je la prends toujours du côté positif, c’est ma philosophie de vie. On espère qu’on va vivre une belle CAN, peut-être la plus belle de l’histoire. On est heureux d’y participer, on va donner le maximum. Dans ce sport, tout peut se passer, c’est ce qui fait sa beauté. On a les meilleurs supporters du monde, on sait qu’ils vont répondre présent. On va essayer de les représenter du mieux possible et de les rendre heureux à la fin », ajoute Walid Regragui.