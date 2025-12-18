PSG : Lucas Chevalier s'est fait larguer au Qatar !

Amadou Diawara

Remis de sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier était dans le groupe du PSG pour la Coupe Intercontinentale. Toutefois, Luis Enrique a préféré titulariser Matvey Safonov face à Flamengo. Alors que le Russe avait enchainé trois gros matchs, le coach du PSG n'a pas voulu briser sa bonne dynamique au Qatar.

Lors du choc entre le PSG et l'AS Monaco, Lucas Chevalier a été victime d'un très vilain tacle de Lamine Camara. Forfait face au Stade Rennais et contre l'Athletic Bilbao, le numéro 30 parisien a retrouvé le groupe de Luis Enrique à Metz. Toutefois, le coach espagnol a préféré continuer à aligner Matvey Safonov.

PSG-Flamengo : Luis Enrique a choisi Matvey Safonov Pour la finale de la Coupe Intercontinentale, Lucas Chevalier était une nouvelle fois convoqué par Luis Enrique. Toutefois, l'entraineur du PSG a choisi de titulariser Matvey Safonov, qui a réalisé un très grand match à Doha (Qatar). Ayant stoppé quatre tirs au but, le portier russe a été le héros du club de la capitale face à Flamengo (1-1, 2-1).