PSG : Lucas Chevalier s'est fait larguer au Qatar !

Remis de sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier était dans le groupe du PSG pour la Coupe Intercontinentale. Toutefois, Luis Enrique a préféré titulariser Matvey Safonov face à Flamengo. Alors que le Russe avait enchainé trois gros matchs, le coach du PSG n'a pas voulu briser sa bonne dynamique au Qatar.
Lors du choc entre le PSG et l'AS Monaco, Lucas Chevalier a été victime d'un très vilain tacle de Lamine Camara. Forfait face au Stade Rennais et contre l'Athletic Bilbao, le numéro 30 parisien a retrouvé le groupe de Luis Enrique à Metz. Toutefois, le coach espagnol a préféré continuer à aligner Matvey Safonov.
PSG-Flamengo : Luis Enrique a choisi Matvey Safonov
Pour la finale de la Coupe Intercontinentale, Lucas Chevalier était une nouvelle fois convoqué par Luis Enrique. Toutefois, l'entraineur du PSG a choisi de titulariser Matvey Safonov, qui a réalisé un très grand match à Doha (Qatar). Ayant stoppé quatre tirs au but, le portier russe a été le héros du club de la capitale face à Flamengo (1-1, 2-1).
PSG-Flamengo : La bonne forme de Safonov a fait la différence
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Luis Enrique et son staff se sont longuement interrogés sur l'identité du gardien à aligner dans les buts contre Flamengo. En effet, les décideurs du PSG se sont questionnés à l’hôtel Waldorf Astoria de Doha dans le quartier de Lusaïl. Finalement, Luis Enrique et ses adjoints ont choisi Matvey Safonov, et ce, pour ne pas briser sa bonne dynamique. Le Russe ayant enchainé trois gros matchs avant la finale de la Coupe Intercontinentale. Malheureusement pour Lucas Chevalier, le PSG continue de privilégier l’état de forme et les performances pour composer ses XI de départ.