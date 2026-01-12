Benatia - OM : Il demande le divorce, c'est le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait à présent plus de deux ans que Medhi Benatia opère à l'OM au sein de la section sportive. Très actif sur le marché des transferts, mais aussi dans les médias, l'ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich commence à être sujet à une fronde chez certains supporters marseillais dont un internaute en particulier sur X qui a tout bonnement réclamé son départ.

Medhi Benatia a été promu directeur du football de l'Olympique de Marseille en janvier 2025 après avoir été l'espace d'une année le conseiller sportif du président Pablo Longoria. Omniprésent dans la cité phocéenne, tant pour le marché des transferts, la gestion de l'incorporation des minots marseillais dans l'équipe première de Roberto De Zerbi et bien d'autres domaines, Benatia est aussi régulièrement entendu dans la presse.

«16 interviews depuis que t’es là, ouais je te trouve un peu trop bavard» La semaine dernière, le dirigeant marocain de l'OM a pris la parole après le Trophée des champions perdu contre le PSG au Koweït (2-2 puis 1-4 aux tirs au but). Mais ce n'est pas un phénomène isolé. Lui qui s'est plaint de ne pas vraiment avoir de temps à l'Olympique de Marseille avait déjà grandement parlé sur RMC au début du mois de décembre à l'After Foot. Un supporter de l'OM et internaute X a dit stop... par le biais d'une chanson publiée sur son compte Bilel Affelay. « 16 interviews depuis que t’es là, ouais je te trouve un peu trop bavard. Aucun bon mercato depuis que t’es là, tout l’été sur un joueur de Bruges ? ».