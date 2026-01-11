PSG : Kvaratskhelia et Doué à l’OM, il hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Futur adversaire de l’OM mardi en 16es de finale de la Coupe de France, Eric Fouda a donné son avis sur son homologue marseillais Roberto De Zerbi. L’entraîneur du Bayeux FC n’est pas un grand fan du technicien italien et estime qu’il pourrait faire mieux avec les joueurs à sa disposition, prenant notamment l’exemple de l’utilisation d’Igor Paixao et de Mason Greenwood, la comparant à celle de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué au PSG.

À quelques jours de recevoir l’OM en 16es de finale de la Coupe de France, Eric Fouda s’est confié dans un entretien accordé à La Provence. Fan de Marseille depuis les années de Chris Waddle, Basile Boli ou bien Abedi Pelé, l’entraîneur du Bayeux FC a notamment donné son ressenti sur Roberto De Zerbi.

« Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG » « S’il est à l’OM, c’est que c’est sûrement un grand entraîneur. On respecte son vécu, son expérience, mais, car il y a toujours un mais, de tous les OM que j’ai vu jouer, le sien n’est pas celui que je préfère. Je trouve que son OM est une copie tactique, qui ne fonctionne pas avec ces joueurs. Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG. Avec l’enthousiasme du club, la ferveur des supporters, on recherche des choses différentes », a déclaré Eric Fouda.