Medhi Benatia : La bagarre avec un joueur de l’OM !

Ayant disputé plus de 50 rencontres avec le Maroc, Nayef Aguerd est aujourd’hui un des patrons des Lions de l’Atlas. Pour le joueur de l’OM, c’est en 2016 qu’il avait été lancé dans le grand bain avec la sélection par Hervé Renard. Au fil des années, Aguerd a alors réussi à se faire une place alors que la concurrence était rude en défense centrale, à commencer avec… Medhi Benatia.

Directeur du football de l’OM, Medhi Benatia a recruté notamment Nayef Aguerd lors du dernier mercato estival. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien car ils ont évolué ensemble en sélection du Maroc à plusieurs reprises. Hervé Renard était à l’époque le sélectionneur des Lions de l’Atlas et voilà qu’il s’est exprimé sur Aguerd qui a réussi à se faire une place au milieu des Benatia, Saïss et Abdelhamid.

« La concurrence était rude, avec Romain Saïss et Medhi Benatia, titulaires dans l’axe » « Je l’ai convoqué en 2016, année où il devient champion du Maroc avec le FUS Rabat. C’était un match de préparation en Albanie. Il était jeune et avait de vraies aptitudes. Quand il a commencé en sélection, la concurrence était rude, avec Romain Saïss et Medhi Benatia, titulaires dans l’axe, Yunis Abdelhamid, plus âgé que lui, qui jouait à Reims et était sur le banc… Il a su s’intégrer et gagné sa place jusqu’à réaliser une Coupe du monde exceptionnelle en 2022 », a raconté Hervé Renard au Parisien concernant Nayef Aguerd.