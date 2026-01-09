OM : «Tout est à jeter», la rupture après le PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille va-t-il perdre son directeur du football ? Medhi Benatia ne s’en est jamais caché et affirme depuis plusieurs mois qu’il pourrait partir dès qu’il serait à bout dans cet environnement compliqué qu’est la cité phocéenne. Le dirigeant marocain a pris les devants après la rencontre en lâchant une punchline sur la suite.

Pour la première fois depuis 2011, l’OM avait la possibilité d’enchaîner deux succès consécutifs contre son rival historique qu’est le PSG. En septembre dernier au Vélodrome, l’équipe de Roberto De Zerbi avait pris les trois points en Ligue 1 contre les Parisiens (1-0) et il semblait que l’issue allait être la même pour le Trophée des champions au Koweït jeudi. Grâce à des buts de Mason Greenwood et un contre son camp de Willian Pacho, l’Olympique de Marseille était à deux doigts de mettre la main sur son premier trophée depuis 2012 et d’empiler un second succès contre le PSG.

«Après Nantes il y avait tout à jeter» Mais il n’en fut rien. Finalement, le Paris Saint-Germain a égalisé et a remporté le trophée en séance de tirs au but (2-2 puis 4-1). Un changement drastique de visage de la part de l’OM après le naufrage contre Nantes dimanche dernier (0-2) que Medhi Benatia n’a pas manqué de souligner afin de démontrer à quel point tout va très vite quand il s’agit de l’OM, trop vite. « Les prochaines années, je ne sais pas, à Marseille c’est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi, après Nantes il y avait tout à jeter. Donc pour ma part je ne me projette pas du tout. Bien au contraire. Il faut juste savoir profiter de ce genre de matchs même si ce n’est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, ne pas tout le temps que critiquer ».