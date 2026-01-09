Zinedine Zidane : Coup de foudre à l'OM, le rêve se réalise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Marseille, Zinedine Zidane a grandi en admirant certains grands noms de l'OM. Ainsi, l'un des joueurs préférés du Français a été Enzo Francescoli. Pour Zizou, ça a été un véritable coup de foudre. Ayant d'ailleurs eu la chance de jouer contre son idole, Zidane a pu par la même occasion réaliser son rêve.

Ancien international uruguayen, Enzo Francescoli n'aura joué qu'une saison à l'OM, de 1989 à 1990. Mais voilà que ça a été suffisant pour que l'attaquant entre dans le coeur des supporters olympiens. Francescoli a fait rêver du monde à Marseille, à commencer par un certain Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché que l'ancien joueur de l'OM était son idole de jeunesse.

« J'allais le voir quand il jouait à l'Olympique de Marseille dans les années 90 » Face aux élèves du lycée français de Madrid, Zinedine Zidane avait répété son coup de foudre pour Enzo Francescoli quand il était à l'OM. « Quels étaient mes joueurs préférés ? A l'époque de la coupe du monde, c'était Ronaldo. Quand j'étais jeune, mon idole était l'uruguayen Enzo Francescoli. J'allais le voir quand il jouait à l'Olympique de Marseille dans les années 90. C'est pour cela que mon premier fils s'appelle Enzo », expliquait-il en 2015.