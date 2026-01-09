Zinedine Zidane : Coup de foudre à l'OM, le rêve se réalise !

Né à Marseille, Zinedine Zidane a grandi en admirant certains grands noms de l'OM. Ainsi, l'un des joueurs préférés du Français a été Enzo Francescoli. Pour Zizou, ça a été un véritable coup de foudre. Ayant d'ailleurs eu la chance de jouer contre son idole, Zidane a pu par la même occasion réaliser son rêve.
Ancien international uruguayen, Enzo Francescoli n'aura joué qu'une saison à l'OM, de 1989 à 1990. Mais voilà que ça a été suffisant pour que l'attaquant entre dans le coeur des supporters olympiens. Francescoli a fait rêver du monde à Marseille, à commencer par un certain Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché que l'ancien joueur de l'OM était son idole de jeunesse.
« J'allais le voir quand il jouait à l'Olympique de Marseille dans les années 90 »
Face aux élèves du lycée français de Madrid, Zinedine Zidane avait répété son coup de foudre pour Enzo Francescoli quand il était à l'OM. « Quels étaient mes joueurs préférés ? A l'époque de la coupe du monde, c'était Ronaldo. Quand j'étais jeune, mon idole était l'uruguayen Enzo Francescoli. J'allais le voir quand il jouait à l'Olympique de Marseille dans les années 90. C'est pour cela que mon premier fils s'appelle Enzo », expliquait-il en 2015.
« C'était mon rêve de dormir avec son maillot »
Ayant ensuite pu réaliser son rêve avec Enzo Francescoli, Zinedine Zidane révélait : « J'ai eu la chance de jouer la finale du Championnat du monde des clubs contre lui et d'avoir son maillot. C'était mon rêve de dormir avec son maillot et je l'ai réalisé ».