Zidane : Le coup de cœur à l’étranger !

Après sa première apparition dans le groupe en octobre, Luca Zidane dispute actuellement la CAN au Maroc sous le maillot de l’Algérie. Une nouvelle aventure que le fils de Zizou réalise aux côtés d’Ilan Kebbal, joueur du Paris FC, avec qui une complicité est née.

Nouveau venu en sélection algérienne, Luca Zidane dispute actuellement sa première Coupe d’Afrique des Nations et s’apprête à défier ce mardi la République Démocratique du Congo en huitième de finale (17h). Pour cette nouvelle aventure, le fils de Zizou peut compter sur l’appui d’Ilan Kebbal.

« Une affinité naturelle entre eux » Tous les deux originaires de Marseille, Luca Zidane et le joueur du Paris FC ont développé une belle complicité au sein de la sélection algérienne. « Kebbal a une personnalité très douce et une belle éducation, et Luca est très discret, c’est un garçon qui ne fait pas de vagues. Ils se ressemblent beaucoup, ça crée une affinité naturelle entre eux », confie journaliste Mehdi Chibouti, de La Gazette du Fennec, interrogé par Le Parisien.