Paris FC - Zidane : L'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de cette CAN, les projecteurs sont braqués sur Luca Zidane, qui dispute sa première compétition internationale depuis qu'il a choisi de représenter l'Algérie. L'occasion pour des proches de la famille Zidane d'évoquer le portier de 27 ans, à commencer par les joueurs du Paris FC, Julien Lopez et Ilan Kebbal.

C'est l'une des attractions de ce début de CAN, Luca Zidane dispute sa première compétition officielle depuis qu'il a décidé de représenter l'Algérie. Et le portier de 27 ans marque les esprits, ce qui n'étonne pas du tout Julien Lopez, qui côtoie le fils de Zizou depuis de nombreuses années.

Julien Lopez raconte son enfance avec Luca Zidane Originaire de Marseille, comme la famille Zidane, le milieu de terrain du Paris FC se confie sur Luca, qu'il retrouve régulièrement durant l'été au complexe sportif Z5, dans la banlieue d'Aix. « Mais le Luca que je connais, il ne voulait jamais jouer au gardien, plutôt toucher le ballon, il est très technique », raconte Julien Lopez dans les colonnes de L'EQUIPE.