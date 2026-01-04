Il veut rejoindre le Paris FC, l'annonce qui fait rêver !

La saison dernière, le Paris FC a réussi à obtenir la montée en Ligue 1. Si désormais, le club parisien bataille afin de conserver sa place dans l’élite, le président du Red Star Patrice Haddad rêve lui aussi d’accéder au premier échelon du football français, comme il l’a confié ce samedi.
Ce dimanche soir, un match inédit aura lieu au Parc des Princes. Le PSG accueille son voisin, le Paris FC, en championnat. Une rencontre qui va pouvoir promouvoir le football dans la capitale, et qui réjouit les deux clubs. Ayant réussi à accéder à l’élite du football français l’année dernière, le PFC veut désormais se battre afin d’y rester.
Bientôt trois clubs parisiens en Ligue 1 ?
Actuellement deuxième de Ligue 2, le Red Star rêve également de rejoindre ses deux compères parisiens en Ligue 1. Président du club basé à Saint-Ouen, Patrice Haddad a évoqué le sujet auprès du Parisien ce samedi, affirmant que le Paris FC avait ouvert la voie la saison passée.
« Le Paris FC a montré la voie »
« Je vais regarder cette rencontre avec intérêt. Paris et sa région méritent ça. Ce n’est que l’évolution naturelle de l’histoire. Il faut plusieurs clubs à Paris. Si tout le monde travaille bien, on pourrait se retrouver avec cinq ou six clubs autour de Paris en L1 et se rapprocher de l’Angleterre (sept clubs londoniens cette saison en Premier League). Le Paris FC a montré la voie. C’est excitant de savoir qu’on pourra un jour les rejoindre et qu’il y aura des triangulaires très fortes autour de la région », confie ainsi Patrice Haddad.