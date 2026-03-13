Séquence lunaire, un entraîneur de Ligue 1 répond à Jérôme Rothen en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la tête de son émission depuis plusieurs années, Jérôme Rothen n'a pas la langue dans sa poche et ne manque pas de le faire savoir. Ce qui lui vaut parfois des réponses assez cash et des clashs mémorables. L'ancien joueur du PSG a cette fois-ci été repris en public.

En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de nommer un troisième entraîneur cette saison. Après Luis Castro et Ahmed Kantari, c'est Vahid Halilhodzic qui a été choisi par Waldemar Kita. Le coach de 73 ans fait son grand retour chez les Canaris quatre ans après sa dernière sa dernière apparition sur un banc, celui de la sélection marocaine. Par conséquent, ce choix étonne alors que le FC Nantes joue sa survis en Ligue 1.

🟡🟢 Première conférence de presse de Vahid Halilhodzic pour son retour à Nantes et premier taquet tout en chambrage : "Matthis Abline me dit que c'est un bon joueur. Mais il a mis 4 buts sur toute la saison... Je lui dit que j'ai déjà marqué 4 buts en un match !" pic.twitter.com/UO87ZyT2PW — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2026

Rothen s'en prend à Halilhodzic... D'ailleurs, le retour de Vahid Halilhodzic a suscité de vives critiques de la part de Jérôme Rothen qui l'avait eu sous ses ordres au PSG pendant quelques mois en 2004. Et il n'en garde pas un très bon souvenir. « Il y a 20 ans, Vahid était déjà dépassé, imaginez à 73 ans, il va être largué ! Quel projet ? On dirait qu’il veut nuire au FC Nantes ! Ses méthodes rigides ne passeront plus auprès des jeunes talents », lâchait-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.