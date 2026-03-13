Séquence lunaire, un entraîneur de Ligue 1 répond à Jérôme Rothen en public !

A la tête de son émission depuis plusieurs années, Jérôme Rothen n'a pas la langue dans sa poche et ne manque pas de le faire savoir. Ce qui lui vaut parfois des réponses assez cash et des clashs mémorables. L'ancien joueur du PSG a cette fois-ci été repris en public.
En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de nommer un troisième entraîneur cette saison. Après Luis Castro et Ahmed Kantari, c'est Vahid Halilhodzic qui a été choisi par Waldemar Kita. Le coach de 73 ans fait son grand retour chez les Canaris quatre ans après sa dernière sa dernière apparition sur un banc, celui de la sélection marocaine. Par conséquent, ce choix étonne alors que le FC Nantes joue sa survis en Ligue 1.
Rothen s'en prend à Halilhodzic...
D'ailleurs, le retour de Vahid Halilhodzic a suscité de vives critiques de la part de Jérôme Rothen qui l'avait eu sous ses ordres au PSG pendant quelques mois en 2004. Et il n'en garde pas un très bon souvenir. « Il y a 20 ans, Vahid était déjà dépassé, imaginez à 73 ans, il va être largué ! Quel projet ? On dirait qu’il veut nuire au FC Nantes ! Ses méthodes rigides ne passeront plus auprès des jeunes talents », lâchait-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
... qui lui répond en conférence de presse !
Des propos qui sont remontés jusqu'aux oreilles de Vahid Halilhodzic qui a répondu à Jérôme Rothen à l'occasion de sa première conférence de presse depuis son retour au FC Nantes : « Humainement et intellectuellement, c’est tellement bas. Vahid est un peu au-dessus de ça… Je connais cette musique. Je suis encore vivant. Je suis le bienvenu partout. Des gens racontent des conneries. Je suis étonné que des gens écoutent ça. Mais je suis vivant. On a dit que j’étais un guignol, mais je suis fier de mon travail. Mais il y a des choses… 3 Coupes du monde… Je ne sais pas combien de propositions j’ai pu recevoir ».