«On n’y arrive pas», rupture annoncée par Antoine Dupont ?

Titulaire dimanche sur la pelouse des Saracens en Champions Cup, Antoine Dupont n'a pu empêcher la défaite du Stade Toulousain et a d'ailleurs été méconnaissable. Le demi de mêlée du XV de France a pris la parole après la rencontre afin de passer un coup de gueule, et semble dénoncer une rupture au sein d'un groupe qui évolue pourtant ensemble depuis maintenant un bon moment.

Un mois après son revers sur la pelouse de Glasgow, le Stade Toulousain a remis ça dimanche en Champions Cup contre les Saracens (défaite 20-14). Antoine Dupont était pourtant titulaire pour l'occasion, mais la présence du maitre à jouer des rouge et noir n'a rien changé, et Toulouse a bafoué son rugby en terre anglaise. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Dupont a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule afin de dénoncer la faiblesse collective de son équipe.

Intertitre 2 « On a sûrement mal joué aussi stratégiquement. Il faudra revoir les choix qu’on a faits, les choix de jeu qui ont sûrement été mauvais aussi. Après, il y a eu une équipe en face qui nous a bien contrés aussi défensivement, ils ont réussi à avoir des plaquages dominants. On a eu du mal à mettre notre rugby en place. Et puis après, c’était un en-avant, une faute… Et on n’arrivait jamais à être en position de scorer au final », a d'abord lâché Antoine Dupont, avant de dénoncer une rupture en interne au sein du groupe toulousain, qui était si performant les saisons précédentes mais qui pourtant n'arrive plus à prendre le dessus sur ses adversaires.