Antoine Dupont : La rupture à plusieurs millions d’euros !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont a démarré un nouveau chapitre de sa vie il y a quelques mois maintenant. Le demi de mêlée du Stade toulousain a quitté Toulouse pour emménager à La Teste-de-Buch en Gironde. Sa demeure se situe sur la pointe du Cap Ferret et a coûté plusieurs millions d’euros au capitaine du XV de France.

Entre Antoine Dupont et Toulouse, c’est terminé ! Si le demi de mêlée de 29 ans reste un joueur du Stade toulousain, il n’habite en revanche plus dans la Ville Rose. Le capitaine du XV de France a déménagé pour s’installer à La Teste-de-Buch en Gironde. Le joueur vedette des Rouge-et-Noir s’est offert une splendide villa pour se ressourcer avec sa conjointe Iris Mittenaere.

Antoine Dupont s'est offert une villa de rêve Comme le rapporte Sud Ouest, sa nouvelle demeure se situe sur la pointe du Cap Ferret et au sud de la dune du Pilat. La propriété d’Antoine Dupont, avec vue sur l’océan, offre aux alentours de 310m2 habitables sur un terrain grand de 1200m2. La valeur estimée est de plusieurs millions d’euros. « Un Eldorado de l’immobilier du luxe » expliquait d’ailleurs Jean Anselyn, directeur de l’agence Barnes à Arcachon, à Actu Bordeaux.