Antoine Dupont est un tricheur, les grosses accusations !

Sportif de haut niveau, Antoine Dupont n’aime bien évidemment pas perdre. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, le demi de mêlée veut gagner et seulement gagner. Une détermination qu’il tient visiblement depuis son plus jeune âge. En effet, encore adolescent, Antoine Dupont n’hésitait pas à tricher pour l’emporter.

Antoine Dupont est un compétiteur dans l’âme. Pour lui, le plus important est de gagner, peu importe la manière visiblement. A ce propos, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France avait d’ailleurs expliqué : « L’idéal c’est la beauté efficace. Parce que la beauté unique n’intéresse pas hormis au spectateur. Mais il y a quand même des gestes très esthétiques et utiles. Mais il faut garder surtout en tête l’efficacité et l’efficience. Si on perd en jouant bien, on va gagner le cœur des gens, mais pas le notre. Un très grand compétiteur ne se contentera jamais d’un très grand "beau" match, s’il est perdu ».

« Il changeait les règles du jeu en cours de partie » Pour Antoine Dupont, il n’y a donc que la victoire qui compte. Et ce depuis son plus jeune âge. Y compris lors des jeux avec son frère. En effet, en 2024, pour L’Equipe, Clément racontait à propos des arnaques de l’actuel joueur du Stade Toulousain : « Le problème, c'est qu'il n'acceptait pas de perdre, aux dames comme dans tout. S'il se voyait en difficulté, il changeait les règles du jeu en cours de partie de façon à pouvoir reprendre le dessus. Il m'arnaquait à chaque fois et il était content ! ».