Incroyable, Zinedine Zidane avec le XV de France ?

Axel Cornic

Même si les critiques ne manquent pas, le XV de France est actuellement considéré comme l’une des meilleures équipes de la planète. Ça n’a pas toujours été comme ça, puisqu’entre 2011 et 2019, les Bleus ont traversé une période noire et le salut n’est venu que de quelques talents, comme un certain Fabien Barcella.

Considéré comme l’un des piliers les plus talentueux de sa génération, Fabien Barcella a marqué les mémoires. C’est notamment le cas du côté du Pays Basque, puisqu’il a été l’une des stars du Biarritz Olympique de 2008 à 2014, avant de connaitre une expérience moins heureuse au RCT.

« Dimitri Yachvili c’était un peu comme lorsqu'on voyait jouer Zizou » Il a raccroché ses crampons en 2017 et pour L’Equipe, il est revenu sur sa carrière en évoquant certains de ses anciens coéquipiers qui l’ont impressionné. « Physiquement, c'est William Servat. C'était un extraterrestre, un monstre physique. Il dégageait une puissance phénoménale. On ne le surnomme pas la "bûche" pour rien. Sa force pure était vraiment impressionnante » a expliqué Barcella. « Techniquement, c'est Dimitri Yachvili. Tout était facile pour lui. Un peu comme lorsqu'on voyait jouer Zizou (Zinédine Zidane). "Yach" était au-dessus dans la gestion et la vision du jeu ».