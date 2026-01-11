Antoine Dupont : Les retrouvailles après la rupture !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, à 18h30, le Stade Toulousain a rendez-vous sur la pelouse des Saracens en Champions Cup. Pour cette rencontre, Ugo Mola a décidé de titulariser Antoine Dupont, mais pas seulement… En effet, en terres anglaises, le demi de mêlée va retrouver un bien qui était le sien avec sa rupture du ligament croisé du genou : le brassard de capitaine. Un rôle sur lequel s’est exprimé Dupont avant cette rencontre.

En mars 2025, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Une rupture du ligament croisé qui a obligé le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France à rester sur la touche pendant de longs mois. Mais voilà que depuis quelques semaines maintenant, le Français est de retour à la compétition. En attendant de le revoir avec les Bleus, Dupont brille à nouveau avec le Stade Toulousain. Ce dimanche, il sera d’ailleurs titulaire face aux Saracens, rencontre pour laquelle Ugo Mola a décidé de lui redonner le brassard de capitaine.

« Ça ne me dérange pas en tout cas de retrouver ce rôle-là » Antoine Dupont va donc retrouver son statut de capitaine. De quoi faire un grand changement pour le principal intéressé ? En conférence de presse avant la rencontre face aux Saracens, le joueur du Stade Toulousain confiait, rapporté par La Dépêche : « Est-ce le bon moment ? Je ne sais pas. Après, moi, je n’ai pas de… Souci, ce n’est pas le mot, mais que ce soit Julien (Marchand), Jack (Willis) ou moi, je partage avec grand plaisir ce rôle. Et même si c’est écrit, des leaders, on en a beaucoup dans l’équipe et ça ne change pas grand-chose à ma préparation ou à mon rôle dans l’équipe. Donc ça s’est fait comme ça parce que c’est tombé comme ça, je pense. Mais en tout cas, moi je me sens bien donc ça ne me dérange pas en tout cas de retrouver ce rôle-là ».