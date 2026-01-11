Antoine Dupont à Koh-Lanta, c’est insolite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A quoi ressemblait la jeunesse d’Antoine Dupont ? Alors que de nombreux adolescents passent des heures devant les jeux-vidéos, l’actuel demi de mêlée du Stade Toulousain avait lui d’autres habitudes étant plus jeune. C’est ainsi qu’Antoine Dupont passait énormément de temps dehors. Ce qui l’a notamment à faire un remake à sa manière de l’émission culte de Koh-Lanta.

A l’antenne depuis plusieurs années maintenant sur TF1, Koh-Lanta est aujourd’hui une émission culte de la télévision française. A chaque saison, ce sont des millions de téléspectateurs qui sont devant pour admirer les aventures des candidats et candidates. De quoi visiblement donner des idées à Antoine Dupont lorsqu’il était plus jeune. En effet, avant d’être le joueur du Stade Toulousain et du XV de France qu’on connait aujourd’hui, Dupont s’était transformé en aventurier de Koh-Lanta à sa manière.

« Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation » C’est Jean-Philippe Guerrero, l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby d’Antoine Dupont, qui a raconté cette anecdote. Dans un premier temps, pour L’Equipe, il expliquait en 2024 : « Antoine, il fallait qu'il bouge. Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation. Ici, on a la chance de vivre dans un village. On laisse sortir nos enfants en confiance relativement tôt ».