Antoine Dupont à Koh-Lanta, c’est insolite !

A quoi ressemblait la jeunesse d’Antoine Dupont ? Alors que de nombreux adolescents passent des heures devant les jeux-vidéos, l’actuel demi de mêlée du Stade Toulousain avait lui d’autres habitudes étant plus jeune. C’est ainsi qu’Antoine Dupont passait énormément de temps dehors. Ce qui l’a notamment à faire un remake à sa manière de l’émission culte de Koh-Lanta.
A l’antenne depuis plusieurs années maintenant sur TF1, Koh-Lanta est aujourd’hui une émission culte de la télévision française. A chaque saison, ce sont des millions de téléspectateurs qui sont devant pour admirer les aventures des candidats et candidates. De quoi visiblement donner des idées à Antoine Dupont lorsqu’il était plus jeune. En effet, avant d’être le joueur du Stade Toulousain et du XV de France qu’on connait aujourd’hui, Dupont s’était transformé en aventurier de Koh-Lanta à sa manière.
« Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation »
C’est Jean-Philippe Guerrero, l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby d’Antoine Dupont, qui a raconté cette anecdote. Dans un premier temps, pour L’Equipe, il expliquait en 2024 : « Antoine, il fallait qu'il bouge. Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation. Ici, on a la chance de vivre dans un village. On laisse sortir nos enfants en confiance relativement tôt ».
« Ils avaient même organisé un petit remake de Koh-Lanta »
« Les mômes étaient donc tout le temps au stade. Si ce n'était pas pour y jouer au rugby, c'était pour y trouver un jeu avec un vélo, une raquette, ou pour y glisser à plat ventre dans la boue. Une fois, ils avaient même organisé un petit remake de Koh-Lanta. Ils refaisaient les épreuves vues à la télé en les filmant avec leurs téléphones portables. C'était rigolo », a-t-il ajouté à propos d’Antoine Dupont.