Christophe Urios, la catastrophe qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

Pour l’ASM Clermont Auvergne, la Champions Cup ne se déroule pas comme prévu. Les Jaune-et-Bleu se sont inclinés ce samedi contre les Glasgow Warriors (21-33). Le parcours européen est assez catastrophique pour les Clermontois jusqu’à présent. Et Christophe Urios a du mal à digérer cette nouvelle défaite de son équipe.

Pour l’ASM Clermont Auvergne, la Champions Cup vire à la catastrophe. Les Jaune-et-Bleu ont enregistré une troisième défaite en autant de rencontres ce samedi contre les Glasgow Warriors (21-33). Christophe Urios n’a pas caché sa déception après ce nouveau revers. Et il n’a pas manqué d’avoué que son équipe n’avait pas encore le niveau pour une telle compétition.

«Nous ne sommes pas encore une grande équipe» « Quand tu as des rucks qui font dix secondes, c’est difficile de ne pas être lisible. Ce sont les joueurs qui nous permettront d’approcher le top niveau européen. Nous avons passé un mois dans le down et ce n’est pas possible » a d’abord confié Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.