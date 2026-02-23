«Je veux bien pour Zidane, mais…» : Le «chantage» d’un joueur de l’équipe de France ?

Avant d’en prendre possiblement les commandes, Zinedine Zidane avait fait les beaux jours de l’équipe de France en tant que joueur. Chez les Bleus, l'ancien du Real Madrid pouvait d’ailleurs compter sur le dévouement de ses coéquipiers. Les internationaux étaient visiblement prêts à tout pour le bien de Zidane, en revanche, le faire pour d’autres était une autre histoire.
La Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud restera comme l’une des pires périodes de l’histoire de l’équipe de France. On se souvient tous de cet épisode de la grève des joueurs tricolores à Knysna, qui refusaient de descendre du bus. Mais comme avait pu l’expliquer Pierre Ménès sur Youtube en 2025, « cette compétition était partie en cacahuète » avant même le premier match du Mondial de l’équipe de France face à l’Uruguay.
« Je voulais bien défendre pour Zidane, mais je ne veux pas défendre pour Gourcuff »
Que s’est-il alors passé ? Le journaliste a évoqué une affaire de « chantage » d’un joueur de l’équipe de France, à savoir Florent Malouda vis-à-vis de Yoann Gourcuff. « Avant le premier match contre l’Uruguay, Florent Malouda va voir Domenech et lui dit : « Je voulais bien défendre pour Zidane, mais je ne veux pas défendre pour Gourcuff ». Quand tu es face à un chantage de ce niveau là, Domenech a eu la seule réponse qu’un sélectionneur normal puisse avoir dans ce moment là, c’est « tu ne joues pas » », a ainsi raconté Pierre Ménès.
Gourcuff boycotté par ses coéquipiers
A cette époque, le cas Yoann Gourcuff était source de tensions en équipe de France. Entre ce dernier et le reste de ses coéquipiers, la relation n’était pas la meilleure. « Dans ce premier match, Gourcuff est totalement boycotté par ses coéquipiers. A tel point qu’à la fin du match, il va dire à Domenech : « je ne peux pas jouer, ils ne me passent pas la balle ». Ce à quoi Raymond, en toute logique, lui répond : « Ce sont des conneries, on va te prouver que ce n’est pas le cas ». Raymond commandite un montage vidéo à son monteur en disant de faire un montage qui contredit les affirmations de Gourcuff. Sauf qu’au bout de 3h, le monteur est venu et a dit qu’il ne pouvait pas. Je me souviens avoir vu le match et avoir remarqué, de façon ostensible, les joueurs de l’équipe de France le boycotter. Avant l’affaire Anelka, l’affaire Gourcuff a déjà stigmatisé beaucoup d’inimitiés dans cette équipe de France. Ils l’appelaient la nouvelle star », révélait Pierre Ménès.