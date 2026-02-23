«Je veux bien pour Zidane, mais…» : Le «chantage» d’un joueur de l’équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’en prendre possiblement les commandes, Zinedine Zidane avait fait les beaux jours de l’équipe de France en tant que joueur. Chez les Bleus, l'ancien du Real Madrid pouvait d’ailleurs compter sur le dévouement de ses coéquipiers. Les internationaux étaient visiblement prêts à tout pour le bien de Zidane, en revanche, le faire pour d’autres était une autre histoire.

La Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud restera comme l’une des pires périodes de l’histoire de l’équipe de France. On se souvient tous de cet épisode de la grève des joueurs tricolores à Knysna, qui refusaient de descendre du bus. Mais comme avait pu l’expliquer Pierre Ménès sur Youtube en 2025, « cette compétition était partie en cacahuète » avant même le premier match du Mondial de l’équipe de France face à l’Uruguay.

Le malaise confirmé en équipe de France, «il a été totalement boycotté» https://t.co/RtC3BaUjxc — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

« Je voulais bien défendre pour Zidane, mais je ne veux pas défendre pour Gourcuff » Que s’est-il alors passé ? Le journaliste a évoqué une affaire de « chantage » d’un joueur de l’équipe de France, à savoir Florent Malouda vis-à-vis de Yoann Gourcuff. « Avant le premier match contre l’Uruguay, Florent Malouda va voir Domenech et lui dit : « Je voulais bien défendre pour Zidane, mais je ne veux pas défendre pour Gourcuff ». Quand tu es face à un chantage de ce niveau là, Domenech a eu la seule réponse qu’un sélectionneur normal puisse avoir dans ce moment là, c’est « tu ne joues pas » », a ainsi raconté Pierre Ménès.