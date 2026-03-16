Le coup de pression après avoir signé : Ces joueurs du PSG lui viennent en aide

En rejoignant le PSG, on passe forcément dans un autre monde. Un changement d’environnement qui est parfois dur à gérer, encore plus pour un jeune joueur. Il y en a un qui a d’ailleurs vécu un coup de pression en débarquant à Paris. Mais heureusement pour lui, certains Parisiens lui ont tendu la main.
Evoluant aujourd’hui à Aston Villa, Lucas Digne s’est d’abord révélé au sein du championnat de France. Ayant explosé sous le maillot du LOSC, l’international français a ensuite rejoint le PSG alors qu'il était encore très jeune. C’est en 2013 que Digne a posé ses valises dans la capitale française. Un transfert synonyme de changement de dimension pour l’arrière gauche comme il a pu le raconter à l’occasion d’un entretien accordé à So Foot.
« Je venais de Lille où j’étais en famille, dans mon cocon »
« J’avais 19 ans, je venais de Lille où j’étais en famille, dans mon cocon, et là, j’avais les yeux écarquillés. J’ai vu ce que c’était « l’équipe du champion ». L’exigence que mettaient à chaque instant les Thiago Silva, les Thiago Motta, les Zlatan… C’est inspirant. Les mecs, ils sont tout là haut et ils continuent de travailler après les entraînements, à faire des soins en plus », a ainsi fait savoir Lucas Digne à propos de ses premiers pas au PSG.
« Il y a une petite pression quand tu arrives dans un vestiaire comme ça »
Mais voilà que ça n’a pas été facile tout de suite pour Lucas Digne à Paris. Il a expliqué à ce propos : « Forcément, il y a une petite pression quand tu arrives dans un vestiaire comme ça, mais j’ai eu la chance d’être bien entouré. Christophe Jallet, Blaise Matuidi et Nico Douchez m’ont pris sous leur aile. Ils m’ont bien aidé au quotidien et ça s’est fait tout seul, même s’il faut avoir la capacité de s’adapter et de montrer qu'on est là. Tu n’a pas le choix de toute façon, sinon, tu te fais bouffer ».