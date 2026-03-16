Le coup de pression après avoir signé : Ces joueurs du PSG lui viennent en aide

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En rejoignant le PSG, on passe forcément dans un autre monde. Un changement d’environnement qui est parfois dur à gérer, encore plus pour un jeune joueur. Il y en a un qui a d’ailleurs vécu un coup de pression en débarquant à Paris. Mais heureusement pour lui, certains Parisiens lui ont tendu la main.

Evoluant aujourd’hui à Aston Villa, Lucas Digne s’est d’abord révélé au sein du championnat de France. Ayant explosé sous le maillot du LOSC, l’international français a ensuite rejoint le PSG alors qu'il était encore très jeune. C’est en 2013 que Digne a posé ses valises dans la capitale française. Un transfert synonyme de changement de dimension pour l’arrière gauche comme il a pu le raconter à l’occasion d’un entretien accordé à So Foot.

Un transfert bouclé «dans la panique totale» au PSG : «Tout le monde regrette» https://t.co/K90ZgerRxx — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je venais de Lille où j’étais en famille, dans mon cocon » « J’avais 19 ans, je venais de Lille où j’étais en famille, dans mon cocon, et là, j’avais les yeux écarquillés. J’ai vu ce que c’était « l’équipe du champion ». L’exigence que mettaient à chaque instant les Thiago Silva, les Thiago Motta, les Zlatan… C’est inspirant. Les mecs, ils sont tout là haut et ils continuent de travailler après les entraînements, à faire des soins en plus », a ainsi fait savoir Lucas Digne à propos de ses premiers pas au PSG.