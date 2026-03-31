Plus fort que Lionel Messi, ce joueur évolue au PSG : «Je n’ai jamais vu ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le débat concernant le meilleur joueur du de l'histoire du football soit toujours très animé, Lionel Messi est régulièrement cité comme étant le plus grand de tout les temps. Et pourtant, le PSG aurait dans rangs un joueur encore plus impressionnant.

Dimanche soir, l'équipe de France a dominé la Colombie avec une équipe très remaniée (3-1). Ousmane Démbélé n'a d'ailleurs pas joué, ce qui l'a privé de retrouvailles avec un certain Juan Fernando Quintero. Les deux hommes se sont brièvement côtoyés au Stade Rennais et le Colombien n'a jamais oublié celui qui a été nommé Ballon d'Or la saison dernière. D'ailleurs, Quintero s'est penché sur ses souvenirs, se remémorant notamment un joueur très impressionnant sur le plan technique. Assurant même qu'il n'avait jamais vu ça. Pas même avec Lionel Messi.

🗣️ « 𝗝𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗖𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘. 🤩 »



Alors que certains en France s’acharnent sur le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé 🇫🇷 explique "𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗔 𝗩𝗜𝗘." (que du positif… pic.twitter.com/n9PX0uFyRZ — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

Dembélé plus fort que Messi ? « Je suis arrivé à Rennes le dernier jour du mercato et, deux semaines plus tard, on était réunis. Un jeune très mince entre et me salue. Pedro Henrique me glisse : “Attention, ce type est un crack…” Je me demande alors de qui il parle… », assure-t-il sur sa chaîne YouTube JF10TV, avant d’en rajouter une couche.