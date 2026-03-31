Plus fort que Lionel Messi, ce joueur évolue au PSG : «Je n’ai jamais vu ça»

Bien que le débat concernant le meilleur joueur du de l'histoire du football soit toujours très animé, Lionel Messi est régulièrement cité comme étant le plus grand de tout les temps. Et pourtant, le PSG aurait dans rangs un joueur encore plus impressionnant.
Dimanche soir, l'équipe de France a dominé la Colombie avec une équipe très remaniée (3-1). Ousmane Démbélé n'a d'ailleurs pas joué, ce qui l'a privé de retrouvailles avec un certain Juan Fernando Quintero. Les deux hommes se sont brièvement côtoyés au Stade Rennais et le Colombien n'a jamais oublié celui qui a été nommé Ballon d'Or la saison dernière. D'ailleurs, Quintero s'est penché sur ses souvenirs, se remémorant notamment un joueur très impressionnant sur le plan technique. Assurant même qu'il n'avait jamais vu ça. Pas même avec Lionel Messi.
Dembélé plus fort que Messi ?
« Je suis arrivé à Rennes le dernier jour du mercato et, deux semaines plus tard, on était réunis. Un jeune très mince entre et me salue. Pedro Henrique me glisse : “Attention, ce type est un crack…” Je me demande alors de qui il parle… », assure-t-il sur sa chaîne YouTube JF10TV, avant d’en rajouter une couche.
«J'ai vu Messi, évidemment, mais Ousmane…»
« Je l’adorais. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi talentueux. À l’entraînement, il faisait la différence face à tout le monde. Je me demandais : mais qui est ce joueur ? Il allait trop vite. C’était impressionnant. J’ai vu Messi, évidemment, mais Ousmane… À 17 ans, frapper des deux pieds avec une telle aisance et autant de personnalité, c’était incroyable. Je rentrais chez moi en me disant que je n’avais jamais vu ça », ajoute Juan Fernando Quintero, qui a donc gardé un excellent souvenir d'Ousmane Dembélé. Mais les deux hommes n'ont pas pu se croiser sur le terrain puisque le joueur du PSG n'est pas entré en jeu.