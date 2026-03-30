Vente du Parc des princes : Le rendez-vous historique qui va tout changer au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Enceinte historique du PSG, le Parc des princes est au cœur de discussions entre les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain et la Mairie de la capitale. Les élections municipales relancent le débat ces derniers jours avec une annonce officielle lourde de sens du successeur d’Anne Hidalgo qui risque de faire du bruit en interne au PSG. Vers une réunion historique ?

Cela fait presque deux ans désormais que le feuilleton entourant la vente du Parc des princes au Paris Saint-Germain est un sujet faisant l’actualité du club et de la Mairie de Paris. L’ancienne maire Anne Hidalgo s’était opposée à cette transaction avec les hauts dirigeants qataris du PSG, affirmant que l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud était la propriété de Paris. Les élections municipales se sont déroulées les 15 et 22 mars dernier, faisant d’Emmanuel Grégoire le nouveau maire de la ville de la capitale.

🔴 Paris : vers la vente du Parc des Princes au PSG ? ➡️ "Je considère que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles", dit Emmanuel Grégoire, maire de Paris. pic.twitter.com/S3X7iZg4Zx — franceinfo (@franceinfo) March 30, 2026

«J’ai dit que j’étais favorable à la vente» Comme évoqué pendant sa campagne électorale, Emmanuel Grégoire est favorable à la cession du Parc des princes au président Nasser Al-Khelaïfi et à la famille royale du Qatar. Sur les ondes de France Info ce lundi matin, le nouveau maire de Paris a confirmé sa position de campagne. « Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat, parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris qui décide de cela. Deuxième chose, dire que nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente ».