Cette star du PSG faisait «toutes les conneries possibles» : Il avait amené «des filles dans sa chambre» !  

Ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez a eu l'occasion d’avoir sous ses ordres certains grands noms passés par le club de la capitale. Mais voilà que gérer ces stars n’a parfois pas été si simple que cela. Et voilà qu’il y a visiblement un Parisien qui avait donné du fil à retordre à l’époque à Luis Fernandez.
Entraîneur du PSG une première fois entre 1994 et 1996, Luis Fernandez retrouvait le banc du club de la capitale quelques années plus tard. En effet, en 2000, il fait son grand retour à Paris. Un deuxième mandat au cours duquel Luis Fernandez a sous ses ordres un certain Ronaldinho. Alors que le talent du Brésilien sur un terrain était exceptionnel, voilà qu’en dehors, celui qui a ensuite joué au FC Barcelone n’était pas le plus irréprochable.
« Il se met à faire la fête, toutes les conneries possibles »
Avec Ronaldinho, Luis Fernandez en a vu des vertes et des pas mûres au PSG. C’est ainsi qu’en 2020, dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien entraîneur du club de la capitale avait notamment pu raconter à propos du Brésilien : « Il se met à faire la fête, toutes les conneries possibles. Il aurait dû être notre leader, nous conduire au sommet, gagner le titre et la Coupe d'Europe. Il amène des filles dans sa chambre lors d'une mise au vert. On était dans le hall de l'hôtel avec le staff. On voit arriver quatre filles. J'ai demandé à mon adjoint Eric Blondel de les suivre et elles sont allées dans la chambre de Ronnie ».
« Je téléphone au président le lendemain pour qu'on convoque le joueur »
Poursuivant son histoire sur Ronaldinho, Luis Fernandez expliquait ensuite : « Comment j’ai réagi ? Je téléphone au président le lendemain pour qu'on convoque le joueur au Parc. Le président ne vient pas et après il m'a fait une leçon de morale ! Il n'assumait pas. Il m'a dit entre Ronnie et Luis, j'ai choisi. Au match suivant, le public a scandé mon nom et là je lui ai dit : « Le public a choisi, vous pouvez partir ! » Avec un joueur comme Ronnie, on aurait pu tout casser. On savait qu'on avait un extraterrestre. Sir Alex Ferguson nous avait appelés, il le voulait. C'est le plus grand joueur que j'ai entraîné avec George Weah ».