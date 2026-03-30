Cette star du PSG faisait «toutes les conneries possibles» : Il avait amené «des filles dans sa chambre» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez a eu l'occasion d’avoir sous ses ordres certains grands noms passés par le club de la capitale. Mais voilà que gérer ces stars n’a parfois pas été si simple que cela. Et voilà qu’il y a visiblement un Parisien qui avait donné du fil à retordre à l’époque à Luis Fernandez.

Entraîneur du PSG une première fois entre 1994 et 1996, Luis Fernandez retrouvait le banc du club de la capitale quelques années plus tard. En effet, en 2000, il fait son grand retour à Paris. Un deuxième mandat au cours duquel Luis Fernandez a sous ses ordres un certain Ronaldinho. Alors que le talent du Brésilien sur un terrain était exceptionnel, voilà qu’en dehors, celui qui a ensuite joué au FC Barcelone n’était pas le plus irréprochable.

Mercato - PSG : Voilà les trois raisons qui rendent ce transfert possible (et ça a un rapport avec Antoine Griezmann) https://t.co/aJxvtPHEe1 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Il se met à faire la fête, toutes les conneries possibles » Avec Ronaldinho, Luis Fernandez en a vu des vertes et des pas mûres au PSG. C’est ainsi qu’en 2020, dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien entraîneur du club de la capitale avait notamment pu raconter à propos du Brésilien : « Il se met à faire la fête, toutes les conneries possibles. Il aurait dû être notre leader, nous conduire au sommet, gagner le titre et la Coupe d'Europe. Il amène des filles dans sa chambre lors d'une mise au vert. On était dans le hall de l'hôtel avec le staff. On voit arriver quatre filles. J'ai demandé à mon adjoint Eric Blondel de les suivre et elles sont allées dans la chambre de Ronnie ».