Le PSG gâche un «grand moment» à cause du mercato, il balance sur RMC !

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Le PSG ne jouera pas face au RC Lens le 11 avril prochain, dans ce qui était attendu comme la grande finale de Ligue 1. La LFP a officialisé sa décision de reporter ce match en raison du quart de finale de Ligue des Champions du club parisien. Certains observateurs ne digèrent pas ce verdict. Explications.
Engagé en Ligue des Champions face à Liverpool à partir du mois d’avril, le PSG peut crier victoire. Le recours du club parisien auprès de la LFP afin de reporter le choc face au RC Lens initialement prévu pour le 11 avril (soit entre le match aller et retour en C1) a été validé par l’instance ce jeudi.
La LFP officialise le report de Lens - PSG
« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », a ainsi officialisé la LFP par le biais d’un communiqué. Interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC, l’ancien attaquant de l’OM Valère Germain ne digère pas.
« Le PSG n’avait qu’à recruter plus de joueurs, n’avait qu’à plus faire tourner avant »
« J’ai été d’avis de ne pas reporter ce Lens-PSG. Je peux comprendre que Paris ait fait la demande parce qu’ils ont un aller-retour très important en Ligue des Champions. Mais on avait une potentielle finale de Ligue 1 qui pouvait être très alléchante dans deux semaines. Au final on va mettre ça entre la journée 33 et 34, peut-être sur un match où il n’y aura sûrement plus rien à jouer. Bon s’il y a encore quelque chose à jouer, ça peut être encore plus fantastique mais malheureusement, on ne peut pas le savoir. Notre Ligue 1 a besoin d’être mise en avant, mise en lumière, et d’avoir un match comme ça, ça aurait pu être un grand moment pour les spectateurs, les téléspectateurs, et tous les passionnés de football. Le PSG n’avait qu’à recruter plus de joueurs, n’avait qu’à plus faire tourner avant, n’avait qu’à prévoir le coup... Leur calendrier était fixé comme ça depuis le début de saison, pour moi il n’y avait pas lieu de reporter le match », a ainsi confié l’ancien joueur de l’OM et de l’AS Monaco notamment.