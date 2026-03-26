Le PSG gâche un «grand moment» à cause du mercato, il balance sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Le PSG ne jouera pas face au RC Lens le 11 avril prochain, dans ce qui était attendu comme la grande finale de Ligue 1. La LFP a officialisé sa décision de reporter ce match en raison du quart de finale de Ligue des Champions du club parisien. Certains observateurs ne digèrent pas ce verdict. Explications.

Engagé en Ligue des Champions face à Liverpool à partir du mois d’avril, le PSG peut crier victoire. Le recours du club parisien auprès de la LFP afin de reporter le choc face au RC Lens initialement prévu pour le 11 avril (soit entre le match aller et retour en C1) a été validé par l’instance ce jeudi.

🔥 Valère Germain ne comprend pas le match reporté : "On avait une potentielle finale de Ligue 1. Notre Ligue 1 a besoin d'être mise en avant. Le PSG n'avait qu'à recruter davantage de joueurs." pic.twitter.com/zbqVkrNAEI — After Foot RMC (@AfterRMC) March 26, 2026

La LFP officialise le report de Lens - PSG « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », a ainsi officialisé la LFP par le biais d’un communiqué. Interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC, l’ancien attaquant de l’OM Valère Germain ne digère pas.