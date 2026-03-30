Un joueur du PSG a le même problème que Kylian Mbappé (et ce n’est pas rassurant)

Pierrick Levallet

Si l’équipe de France a globalement réussi son rassemblement du mois de mars avec deux victoires contre le Brésil et la Colombie, certains joueurs doivent encore faire leurs preuves. Un élément du PSG n’a notamment pas vraiment convaincu, puisqu’il semblerait souffrir d’un problème qui touchait Kylian Mbappé il y a quelques temps.

Ce rassemblement du mois de mars est réussi pour l’équipe de France. Les Bleus se sont imposés face au Brésil (1-2) et contre la Colombie (1-3) à quelques mois de la Coupe du monde 2026 et ont ainsi fait le plein de confiance. Mais malgré ce bilan comptable positif sur le plan sportif, certains joueurs doivent encore faire leurs preuves. Un élément qui évolue au PSG ne fait notamment pas spécialement pas l’unanimité sur La Chaîne L’Equipe.

Un joueur du PSG fait comme Kylian Mbappé, ça risque de faire parler ! https://t.co/yh05G6a4Em — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Il a une production qui est insuffisante» Malgré son doublé contre la Colombie, Désiré Doué a en effet été pointé du doigt. L’ailier de 20 ans aurait d’ailleurs un problème qui avait également touché Kylian Mbappé il y a quelques temps à en croire Giovanni Castaldi. « Autant il a été influant sur le score, autant dans la participation au jeu, il n’y était pas. Il a une production qui est insuffisante, son gros défaut c’est qu’il redescend systématiquement, il coupe ses courses et il demande le ballon dans les pieds. C’est un joueur qui joue en permanence, 80% du temps, ses matchs arrêtés » a d’abord expliqué le journaliste au micro de L’Equipe du Soir.