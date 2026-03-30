PSG - Un joueur de l’équipe de France avait un salaire dérisoire : «J'ai dû finir à 1 500 euros par mois»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, grâce aux moyens financiers du Qatar, l’argent n’est plus vraiment un problème au PSG. Même si on ne veut plus trop faire de folie, les joueurs de Luis Enrique restent parmi les mieux payés du monde. Il y a quelques années, ce n’était en revanche pas vraiment le cas alors que certains pouvaient avoir de gros statuts.

Le PSG n’a pas toujours été le club aussi qu’on connait aujourd’hui. De plus, il y a quelques années de cela, les salaires donnés aux joueurs de football n’étaient clairement pas les mêmes que ceux qu’on peut voir actuellement. De quoi rendre certaines sommes payées à l’époque à Paris complètement dérisoires. C’est notamment ce qui a pu arriver à Luis Fernandez, alors joueur du PSG et international français.

Mercato - PSG : Voilà les trois raisons qui rendent ce transfert possible (et ça a un rapport avec Antoine Griezmann) https://t.co/aJxvtPHEe1 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Je ne gagnais rien » En 2020, pour Le Parisien, Luis Fernandez était revenu sur son expérience au PSG en tant que joueur. C’est alors qu’il avait notamment évoqué son salaire et la somme qui lui était alors versée était dérisoire. « En 1984, je suis champion d'Europe avec l'équipe de France et je gagnais l'équivalent de 1000 euros au PSG. Je ne gagnais rien. Cela ne m'inquiétait pas. J'étais heureux de jouer au PSG, ma famille était fière de moi, mes copains de Lyon étaient contents pour moi. Il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Si on prend ce que je gagne entre 1978 et 1986 au PSG, ce n'est rien mais je m'en fichais. J'ai dû finir à 1 500 euros par mois. Ce n'était pas mon moteur, ça ne m'obsédait pas », confiait Luis Fernandez.