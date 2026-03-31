«Un joueur a fait son coming out» : Antoine Dupont se lâche sur l'homosexualité !

Amadou Diawara

Interrogé sur l'acceptation de l'homosexualité dans le monde du sport, Antoine Dupont a lâché toutes ses vérités sur le sujet. En effet, la star du XV de France et du Stade Toulousain a reconnu qu'il s'agissait d'un sujet tabou, rappelant qu'il n'y avait qu'un seul joueur qui avait fait son coming out.

Rugbyman professionnel, Antoine Dupont vit de sa passion. Et sa carrière est particulièrement brillante, notamment ces dernières années. Ayant relevé le défi de disputer les Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a remporté la médaille d'Or à Paris. Et avec le XV de France, la vedette de 29 ans a été sacrée au Tournoi des VI Nations deux fois de suite, en 2025 et en 2026. Cette année, les Bleus ont gagné la compétition grâce à leur victoire à l'arrachée face à l'Angleterre (48-46). Thomas Ramos ayant transformé une pénalité dans les touts derniers instants de la partie.

Antoine Dupont marqué par une épreuve : «Ça a été douloureux» https://t.co/31409nYkGb — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

«C'est un sujet qui est encore tabou» Heureux sur le plan sportif, Antoine Dupont l'est également dans sa vie intime. En effet, la star de 29 ans vit une idylle avec Iris Mittenaere, miss France et Univers 2026. Une relation amoureuse qu'il peut afficher, contrairement à ses partenaires et confrères homosexuels qui préfèrent cacher leur orientation.