«Un type bizarre» dans le vestiaire de l'OM ? L'annonce inquiétante de Daniel Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM traverse une période compliquée, un cas particulier a fait l'objet d'un débat durant l'After Foot. Et Daniel Riolo n'a pas hésité à balancer sur l'influence d'un joueur au sein du vestiaire. Un joueur marseillais qui ne ferait visiblement pas l'unanimité auprès de ses coéquipiers.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood porte l'OM avec ses statistiques impressionnantes, mais son cas continue de faire débat compte tenu de la prestation aboutie de ses coéquipiers à Monaco dimanche malgré la défaite. Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué ce sujet, estimant que l'ailier anglais était un «type bizarre» loin de faire l'unanimité au sein du vestiaire marseillais.

🚨 Walid Acherchour : « 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. ❌🙌



Si il part, on s’en rendra compte que cette équipe sera meilleure. C’est comme le PSG avec Mbappé 🇫🇷… »



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Riolo se balance sur Greenwood « Un problème Greenwood à l'OM ? Décidément, le football a décidément beaucoup changé depuis que Mbappé a quitté le PSG puisque maintenant les individualités sont des problèmes, les bons joueurs sont des problèmes et il faut s'en séparer et il ne faut plus avoir d'individualités et de joueurs forts dans une équipe, c'est la nouvelle tendance. Il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis plutôt d'accord, mais c'est la conclusion comme quoi l'individualité serait un problème », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.