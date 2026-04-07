«Un type bizarre» dans le vestiaire de l'OM ? L'annonce inquiétante de Daniel Riolo

Alors que l'OM traverse une période compliquée, un cas particulier a fait l'objet d'un débat durant l'After Foot. Et Daniel Riolo n'a pas hésité à balancer sur l'influence d'un joueur au sein du vestiaire. Un joueur marseillais qui ne ferait visiblement pas l'unanimité auprès de ses coéquipiers.
Depuis le début de la saison, Mason Greenwood porte l'OM avec ses statistiques impressionnantes, mais son cas continue de faire débat compte tenu de la prestation aboutie de ses coéquipiers à Monaco dimanche malgré la défaite. Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué ce sujet, estimant que l'ailier anglais était un «type bizarre» loin de faire l'unanimité au sein du vestiaire marseillais.
Riolo se balance sur Greenwood
« Un problème Greenwood à l'OM ? Décidément, le football a décidément beaucoup changé depuis que Mbappé a quitté le PSG puisque maintenant les individualités sont des problèmes, les bons joueurs sont des problèmes et il faut s'en séparer et il ne faut plus avoir d'individualités et de joueurs forts dans une équipe, c'est la nouvelle tendance. Il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis plutôt d'accord, mais c'est la conclusion comme quoi l'individualité serait un problème », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«De toute façon, c'est un type bizarre, on le dit depuis le début»
« C'est tout le contraire de Mbappé qui lui est toujours beaucoup aimé de ses coéquipiers, Greenwood c'est un souci si humainement ça ne colle pas au vu de ses attitudes. De toute façon, c'est un type bizarre, on le dit depuis le début. Il y a eu Lens, il y a eu hier (ndlr Monaco), si un entraîneur n'est pas capable de gérer ces problèmes là... parce que finalement, si tu as Greenwood et que l'équipe joue de cette façon parce que Greenwood fait ce qu'on lui demande, Marseille va le gagner le match. C'est une défaite de l'entraîneur si tu n'es pas écouté par ton joueur. S'il ne veut pas écouter, tu l'écartes ! », ajoute Daniel Riolo.