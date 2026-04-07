La pétanque et les pizzas plutôt que l’OM : Une réponse amusante a fini par tomber

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Frank McCourt l’a annoncé : l’OM se cherche actuellement un nouveau président. Alors que ce poste a de quoi intéresser du beau monde, certains ne sont toutefois pas intéressés à l’idée de venir prendre les commandes du club phocéen. C’est ainsi que l’un de ceux dont le nom a été évoqué pour diriger l’OM a fait savoir qu’il préférait… la pétanque et les pizzas.

Pablo Longoria parti, Alban Juster a été nommé président de l’OM par intérim. Il ne va donc pas s’éterniser à ce poste, mais reste maintenant à trouver le futur boss du club phocéen. Comme l’a expliqué Frank McCourt, le processus a été lancé pour trouver l’heureux élu. De nombreux noms circulent d’ailleurs pour être le prochain président de l’OM à l’instar de Mohamed Bouhafsi ou encore Julien Fournier.

OM : Habib Beye a «un melon démesuré» et se fait dézinguer https://t.co/mcvpoEVkd0 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Maintenant je fais de la musique, je fais les pizzas » En parallèle, des profils sont soumis étant donné qu’ils pourraient faire de bon président de l’OM. C’est ainsi qu’une arrivée d’Eric Di Meco, ancien joueur et dirigeant du club phocéen et actuel consultant sur RMC, a été réclamée par certains. Mais le principal intéressé est-il vraiment intéressé à l’idée de diriger l’OM ? Visiblement, Di Meco a d’autres préoccupations comme il avait pu l’expliquer au micro de Rothen s’enflamme : « Tu as vu le profil qu'on a un peu dressé de cette personne là. Ce n’est pas moi. Quoi qu’il arrive, il faut beaucoup de fraicheur. C’est un poste qui te prend à temps plein, il faut avoir un vrai réseau donc pas être à l’extérieur du football. Nous quand on est consultant, on est malgré tout à l’extérieur du football. Il faut avoir les contacts, il faut avoir les réseaux. C’est un vrai métier. Tu ne t’improvises pas président comme du jour au lendemain pour être fier. Moi, je suis un vieux monsieur, je suis bientôt à la retraite. Je le disais en rigolant, maintenant je fais de la musique, je fais les pizzas. Quand les beaux jours arrivent, je joues aux boules. Et surtout, il y a des gens plus compétents que moi ».