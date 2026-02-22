Le malaise confirmé en équipe de France, «il a été totalement boycotté»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour chaque joueur, porter le maillot de l’équipe de France doit être une consécration. Mais voilà que pour certains, rejoindre la sélection a été un véritable enfer à des moments. Un international n’a notamment pas connu que des moments joyeux avec les Bleus, lui qui était alors boycotter par le reste de ses coéquipiers.

Annoncé comme l’un des plus grands espoirs du football français, Yoann Gourcuff n’aura pas vraiment eu la carrière qui était escomptée pour lui. Passé par l’OL, Bordeaux ou encore le Milan AC, le milieu offensif a également connu l’équipe de France. International à 31 reprises, Gourcuff a toutefois vécu des moments compliqués en sélection, notamment en raison de ses relations avec le reste de ses coéquipiers.

« Je ne peux pas jouer, ils ne me passent pas la balle » Cette rupture entre Yoann Gourcuff et le reste des joueurs de l’équipe de France a notamment été flagrant lors de la Coupe du monde 2010. Pierre Ménès s’est d’ailleurs souvenu de cela dans une vidéo sur Youtube en 2025, racontant : « Dans ce premier match, Gourcuff est totalement boycotté par ses coéquipiers. A tel point qu’à la fin du match, il va dire à Domenech : « je ne peux pas jouer, ils ne me passent pas la balle ». Ce à quoi Raymond, en toute logique, lui répond : « Ce sont des conneries, on va te prouver que ce n’est pas le cas ». Raymond commandite un montage vidéo à son monteur en disant de faire un montage qui contredit les affirmations de Gourcuff ».