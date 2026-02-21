Equipe de France - Zinedine Zidane : Ce choix qui ne l'a «jamais emballé»

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a quitté son poste d'entraineur du Real Madrid. Depuis son départ de la Maison-Blanche, le technicien français a eu de nombreuses opportunités de reprendre du service. Toutefois, Zinedine Zidane n'a accepté aucune proposition. D'après Fabrizio Romano, le Ballon d'Or 98 a refusé une destination en particulier, et ce, parce qu'il n'était pas emballé par l'idée d'aller coacher là-bas.

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid. Depuis, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service. Pourtant, Zinedine Zidane n'a pas manqué d'offres. D'ailleurs, le technicien de 53 ans a eu la possibilité d'aller exercer en Premier League. Toutefois, il aurait refusé de migrer vers l'Angleterre. Du moins, c'est ce qu'affirme Fabrizio Romano.

Equipe de France : «Ça va être très dur de passer derrière...», Zidane déjà menacé ? https://t.co/EU8pdGkxMB — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

«Il n'a jamais été proche de rejoindre un club de Premier League» « Est-ce que 2026 est l'année du retour de Zinedine Zidane ? Je pense et j'espère que oui, parce que ce serait génial de le revoir sur un banc de touche. Il veut revenir le plus vite possible. Il a hâte de profiter de cette opportunité. Malgré les rumeurs de ces dernières années, il n'a jamais été proche ou emballé par l'idée de rejoindre un club de Premier League. Il attendait d'autres opportunités », a déclaré Fabrizio Romano dans le Here We Go podcast. Dans la foulée, le journaliste italien a annoncé que Zinedine Zidane avait un accord avec la FFF pour prendre la succession de Didier Deschamps chez les Bleus.