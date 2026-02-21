Equipe de France : «Ça va être très dur de passer derrière...», Zidane déjà menacé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela fait désormais cinq ans que Zinédine Zidane a disparu du monde du football. La légende française n’a plus officié sur un banc depuis son départ du Real Madrid. Et pourtant, il est bien le grand favori pour reprendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Un véritable défi, qui s’annonce assez compliqué pour « Zizou ».

Champion du monde 1998 et élu Ballon d’Or la même année avant de remporter l’Euro deux ans plus tard, Zinédine Zidane est une véritable légende du football. « Zizou » a même marqué de son empreinte l’histoire du sport en devenant un coach à succès du côté du Real Madrid, en remportant trois fois d’affilée la Ligue des Champions entre 2016 et 2018.

Youri Djorkaeff and Zinedine Zidane 🇫🇷 pic.twitter.com/zk4PHbdgW5 — 90s Football (@90sfootball) February 18, 2026

Zidane attendu sur le banc des Bleus Depuis plusieurs mois, le nom de Zidane revient sur toutes les lèvres. Pourtant, s’il n’a plus officié sur un banc depuis cinq ans et son départ du Real Madrid, l’ancien joueur de génie est tout de même pressenti pour devenir le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Pour rappel, ce dernier a déjà annoncé quitter les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026, et sauf énorme surprise, Zidane devrait lui succéder.