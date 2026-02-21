Equipe de France : «Ça va être très dur de passer derrière...», Zidane déjà menacé ?

Cela fait désormais cinq ans que Zinédine Zidane a disparu du monde du football. La légende française n’a plus officié sur un banc depuis son départ du Real Madrid. Et pourtant, il est bien le grand favori pour reprendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Un véritable défi, qui s’annonce assez compliqué pour « Zizou ».
Champion du monde 1998 et élu Ballon d’Or la même année avant de remporter l’Euro deux ans plus tard, Zinédine Zidane est une véritable légende du football. « Zizou » a même marqué de son empreinte l’histoire du sport en devenant un coach à succès du côté du Real Madrid, en remportant trois fois d’affilée la Ligue des Champions entre 2016 et 2018.
Zidane attendu sur le banc des Bleus
Depuis plusieurs mois, le nom de Zidane revient sur toutes les lèvres. Pourtant, s’il n’a plus officié sur un banc depuis cinq ans et son départ du Real Madrid, l’ancien joueur de génie est tout de même pressenti pour devenir le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Pour rappel, ce dernier a déjà annoncé quitter les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026, et sauf énorme surprise, Zidane devrait lui succéder.
« Ça va être très dur de passer derrière Deschamps »
S’il semble être l’homme idéal, Zidane fait face à un énorme défi selon plusieurs observateurs comme Wilfried Mbappé. Présent sur le plateau de C à vous il y a quelques jours, le père de Kylian Mbappé a évoqué l’arrivée de la légende sur le banc des Bleus. « Je ne sais pas si c’est le profil idéal mais ce serait très bien. On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps. Aujourd’hui, on va lui trouver plein de problèmes mais une fois qu’il va partir, on va lui trouver plein de qualités. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane on sera tous contents. Une vraie belle personne. Certaines personnes, vous ne les connaissez pas, vous les voyez à la télé et quand vous les rencontrez, vous pouvez être déçu. Lui, c’est tout le contraire », a ainsi confié Wilfried Mbappé.