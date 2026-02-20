Equipe de France : Il change d'équipe pour la Coupe du monde, «le coach décidera...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un transfert à quelques mois de la Coupe du monde pour valider son ticket pour les Etats-Unis début juin avec le reste de l'équipe de France ? C'est la question qui a été posée ces dernières heures à un international français. Didier Deschamps a un temps fait de lui un de ses hommes de confiance, va-t-il la renouveler pour son ultime Mondial avant de passer le flambeau à son successeur ?

Il n'était pas de la partie lors de la Coupe du monde 2022. Cependant, il a effectué un retour surprise en équipe de France à l'occasion du dernier Euro. Depuis, il apparaît de temps à autres lors des rassemblements des Bleus pendant les trêves internationales sous décision de Didier Deschamps. Par exemple, cet international français a pris part à la dernière trêve de novembre et a, depuis, changé d'équipe pendant le mercato hivernal.

N'Golo Kante reflects on Fenerbahce's loss to Nottingham Forest and looks ahead to the World Cup this summer...



🎙️ @julesbreach



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/wUKmhBEI2m — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 19, 2026

Une deuxième Coupe du monde pour N'Golo Kanté Avec pour cible la Coupe du monde en Amérique du nord qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain avec l'équipe de France ? Ce qui lui permettrait de vivre son deuxième Mondial avec les Bleus après le sacre de 2018 en Russie. Au cours de la fenêtre des transferts cet hiver, N'Golo Kanté a pris la décision de mettre un terme à deux années et demi d'aventure à Al-Ittihad. L'international français a signé son retour sur le Vieux Continent avec un nouveau challenge en Turquie à Istanbul à Fenerbahçe. Ce jeudi, dans le cadre du 1/16ème de finale aller de Ligue Europa à domicile contre Nottingham Forest, Kanté et les siens se sont inclinés sur le score de 3 buts à 0.