Equipe de France : Il change d'équipe pour la Coupe du monde, «le coach décidera...»

Un transfert à quelques mois de la Coupe du monde pour valider son ticket pour les Etats-Unis début juin avec le reste de l'équipe de France ? C'est la question qui a été posée ces dernières heures à un international français. Didier Deschamps a un temps fait de lui un de ses hommes de confiance, va-t-il la renouveler pour son ultime Mondial avant de passer le flambeau à son successeur ?
Il n'était pas de la partie lors de la Coupe du monde 2022. Cependant, il a effectué un retour surprise en équipe de France à l'occasion du dernier Euro. Depuis, il apparaît de temps à autres lors des rassemblements des Bleus pendant les trêves internationales sous décision de Didier Deschamps. Par exemple, cet international français a pris part à la dernière trêve de novembre et a, depuis, changé d'équipe pendant le mercato hivernal.
Une deuxième Coupe du monde pour N'Golo Kanté
Avec pour cible la Coupe du monde en Amérique du nord qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain avec l'équipe de France ? Ce qui lui permettrait de vivre son deuxième Mondial avec les Bleus après le sacre de 2018 en Russie. Au cours de la fenêtre des transferts cet hiver, N'Golo Kanté a pris la décision de mettre un terme à deux années et demi d'aventure à Al-Ittihad. L'international français a signé son retour sur le Vieux Continent avec un nouveau challenge en Turquie à Istanbul à Fenerbahçe. Ce jeudi, dans le cadre du 1/16ème de finale aller de Ligue Europa à domicile contre Nottingham Forest, Kanté et les siens se sont inclinés sur le score de 3 buts à 0.
«La Coupe du monde est quelque chose de différent»
En zone mixte après le revers concédé face au pensionnaire de Premier League, N'Golo Kanté a accordé une brève interview au média TNT Sports. Interrogé par une journaliste sur son choix de carrière de signer à Fenerbahçe à l'aube de son 35ème anniversaire, lui qui était notamment annoncé au Paris FC, avec la Coupe du monde en ligne de mire, le Français s'est montré clair. « Etait-ce important dans une année de Coupe du monde de revenir en Europe ? La Coupe du monde est quelque chose de différent. Le coach décidera. Tout d'abord, je suis focalisé sur le championnat, le club et nous verrons ce qui se passera ».