«Deschamps ne sait pas l'utiliser» : Fin du rêve en équipe de France ?

Entre le 11 juin et le 19 juillet, l'équipe de France version Didier Deschamps disputera son ultime compétition avec le sélectionneur champion du monde à sa tête. En 2018, celui qui est surnommé DD a été le patron du groupe détenteur de la deuxième étoile mondiale tricolore avec 23 joueurs dont un sur lequel il ne semble plus compter à présent. Malgré les voix qui s'élèvent dans la presse, ce serait peine perdue.
Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, il est cependant aux abonnés absents depuis bientôt cinq ans. Et pourtant, il y a un véritable lobbying dans la presse afin qu'il porte à nouveau la tunique des Bleus. Rien que ces derniers jours, un ancien buteur de la sélection tricolore a publié un message sur les réseaux sociaux afin que Didier Deschamps le rappelle. Même son de cloche sur les ondes de RMC où un ancien partenaire champion du monde a lui aussi milité sur la fréquence de la radio pour qu'il soit de l'aventure au prochain rassemblement avec l'objectif Coupe du monde en Amérique du nord à la clé.
«Demain j’y vais, tant mieux»
La semaine dernière, Corentin Tolisso, de retour d'une lésion musculaire, a inscrit l'un des deux buts de l'OL face à l'OGC Nice (2-0). Plaque tournante de l'équipe entraînée par Paulo Fonseca qui reste sur 13 victoires toutes compétitions confondues, le milieu de terrain aux 28 sélections s'est dit prêt à répondre présent si Didier Deschamps faisait le choix de compter sur lui dès le rassemblement de mars.
« Je fais tout à 100% à chaque match. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. Demain j’y vais, tant mieux. Si je n'y vais pas, je ne veux pas avoir de regret et je me dirai que j'ai tout fait ».
«Tolisso sous Deschamps est une hérésie»
Cependant, il ne faudrait pas vraiment s'attendre à une telle éventualité. En direct sur le plateau de l'émission Hors-Jeu, Quentin Mengual a tenu un discours très fataliste sur le cas Tolisso. Et ce, à cause de Didier Deschamps et personne d'autre.
« La raison de son absence en équipe de France est très simple : il ne serait pas titulaire et Deschamps ne saurait pas comment l'utiliser, même s'il le faisait rentrer. C'est aussi simple que ça. Quand on a un sélectionneur qui est rigide et qui ne veut rien changer depuis des années... Il ne va pas changer son système de jeu pour utiliser Corentin Tolisso, s'il utilise Corentin Tolisso avec la manière de jouer de l'équipe de France d'aujourd'hui, Tolisso malheureusement ne pourra pas faire grand-chose. Tolisso sous Deschamps est une hérésie aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il est dans le top 3 du championnat et qu'il mériterait sa place en équipe de France. Mais le sélectionneur ne sait pas l'utiliser, il va le prendre pour quoi du coup ? ».