«Deschamps ne sait pas l'utiliser» : Fin du rêve en équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le 11 juin et le 19 juillet, l'équipe de France version Didier Deschamps disputera son ultime compétition avec le sélectionneur champion du monde à sa tête. En 2018, celui qui est surnommé DD a été le patron du groupe détenteur de la deuxième étoile mondiale tricolore avec 23 joueurs dont un sur lequel il ne semble plus compter à présent. Malgré les voix qui s'élèvent dans la presse, ce serait peine perdue.

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, il est cependant aux abonnés absents depuis bientôt cinq ans. Et pourtant, il y a un véritable lobbying dans la presse afin qu'il porte à nouveau la tunique des Bleus. Rien que ces derniers jours, un ancien buteur de la sélection tricolore a publié un message sur les réseaux sociaux afin que Didier Deschamps le rappelle. Même son de cloche sur les ondes de RMC où un ancien partenaire champion du monde a lui aussi milité sur la fréquence de la radio pour qu'il soit de l'aventure au prochain rassemblement avec l'objectif Coupe du monde en Amérique du nord à la clé.

🎙️ @QuentinMengual : « Pour moi, Tolisso est dans le top 3 des meilleurs du championnat. Il mérite sa place en équipe de France, mais on a un sélectionneur rigide qui ne saurait pas comment l’utiliser. »



Tolisso mérite-t-il d’être appelé avec les Bleus ? 🇫🇷 pic.twitter.com/cRIwVZSUmY — HORS-JEU 🏟️ (@HorsJeuTwitch) February 19, 2026

«Demain j’y vais, tant mieux» La semaine dernière, Corentin Tolisso, de retour d'une lésion musculaire, a inscrit l'un des deux buts de l'OL face à l'OGC Nice (2-0). Plaque tournante de l'équipe entraînée par Paulo Fonseca qui reste sur 13 victoires toutes compétitions confondues, le milieu de terrain aux 28 sélections s'est dit prêt à répondre présent si Didier Deschamps faisait le choix de compter sur lui dès le rassemblement de mars. « Je fais tout à 100% à chaque match. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. Demain j’y vais, tant mieux. Si je n'y vais pas, je ne veux pas avoir de regret et je me dirai que j'ai tout fait ».