Il brise un mythe en dévoilant le nom du meilleur français de la Coupe du monde 1998, et ce n'est pas Zinedine Zidane !

En raison de son doublé face au Brésil (3-0) en finale, Zinedine Zidane est entré dans la légende de l’équipe de France, sacrée championne du monde pour la première fois en 1998. Toutefois, selon l’un des joueurs qui à l’époque faisait partie du groupe d’Aimé Jacquet, ce n’est pas celui qui a été sacré Ballon d’Or cette année-là qui était le meilleur des Bleus sur l’ensemble de la compétition.

Il y a presque 30 ans, l’équipe de France était sacrée championne du monde pour la toute première fois de son histoire, après sa victoire face au Brésil (3-0) en finale le 12 juillet 1998. Forts de leurs trois succès face à l’Afrique du Sud (3-0), l’Arabie Saoudite (4-0) et au Danemark (2-1), les Bleus avaient fini premiers de leur groupe, avant de retrouver le Paraguay en huitièmes de finale (1-0 a.p.).

« Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n’a pas été le meilleur » L’équipe de France avait ensuite éliminé l’Italie (0-0, 4-3 aux t.a.b.), puis la Croatie (2-1) avant d’affronter le Brésil. Une finale marquée par le doublé de Zinedine Zidane. Toutefois, selon Roberto Pirès, ce n’est pas lui qui a été le meilleur joueur français sur l’ensemble de la compétition. « Je ne sais pas si je vais me faire des amis, mais Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n’a pas été le meilleur. Parce qu’en fait, quand tu analyses sa Coupe du Monde, elle est, pour moi, très moyenne », estimait l’ancien joueur d’Arsenal en mars 2025 dans un entretien accordé à Kampo.