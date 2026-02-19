Equipe de France : «Mis à l'écart» en pleine Coupe du monde, il finit en larmes...

L'équipe de France est le Saint-Graal pour tout joueur de football doté de la nationalité française. Porter le maillot tricolore, c'est le choix qu'un attaquant a fait il y a des années de cela. Néanmoins, la concurrence fut rude dans son secteur de jeu, le privant souvent du temps de jeu qu'il aurait espéré au point où il a été mis de côté en pleine compétition avant le crève-coeur qu'il a raconté en interview.
En période de compétition, un groupe de 23 joueurs (parfois plus) est composé par le sélectionneur de l'équipe de France. Alors forcément, il ne peut pas y avoir que des heureux concernant le temps de jeu puisque seuls 11 éléments peuvent être alignés à chaque match dans la composition de départ. Un ancien attaquant des Bleus en a fait les frais il y a quelques années en finissant la Coupe du monde en larmes devant le public.
«Quand je me retrouve face à la foule avec les gens qui applaudissent, ça a été touchant»
En 2006, David Trezeguet vit une fin de saison compliquée avec la relégation de la Juventus en Serie B concernant l'affaire du Calciopoli. Pour ce qui est de la Coupe du monde en Allemagne, le buteur de la Juve n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et a été, en finale du Mondial perdue contre l'Italie (1-1 puis 3-5 aux tirs au but) l'unique joueur qui a manqué sa tentative sur la séance. De quoi le faire fondre en larmes sur le balcon de l'hôtel Crillon à Paris le 10 juillet 2006. Pour Colinterview il y a cinq ans de cela, il racontait sa vive émotion du moment.
« Les larmes au Crillon au lendemain de la finale perdue à Berlin ? Ca m'a beaucoup marqué. Après la finale, tu as envie de savoir la réaction du public. Tu as raté un penalty très important, mais mon parcours en équipe de France a été beaucoup respecté par les gens. Quand je me retrouve face à la foule avec les gens qui applaudissent, ça a été touchant, très fort. De mon côté, je ne voulais pas sortir, j'étais plus angoissé par rapport à mes coéquipiers que moi-même ».
«J'ai été mis à l'écart pendant la compétition, le public a exprimé son émotion envers moi et ça a été unique pour moi»
Une Coupe du monde qui a été, sur le plan individuel au niveau du temps de jeu, délicate à gérer pour David Trezeguet qui avait uniquement été aligné en tant que titulaire face au Togo lors du dernier match de poule puisque Zinedine Zidane avait été suspendu. « En 2006, mon parcours au niveau personnel a été un match contre le Togo et après j'ai été mis à l'écart pendant la compétition sachant qu'on avait une équipe de très haut niveau, les efforts qu'on a fait, le public a exprimé son émotion envers moi et ça a été unique pour moi. Très fort ». Une fin d'aventure riche en émotions malgré le fait qu'un autre dénouement fut escompté.