Un mythe détruit avec Zinedine Zidane : «Je n'aime pas qu'on laisse croire...»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde en 1998 avec l'Equipe de France et Ballon d'Or cette année-là, Zinédine Zidane est rapidement devenu une grande référence dans le monde du football. L'ancien joueur du Real Madrid a marqué les jeunes générations de son empreinte mais aussi ses coéquipiers de l'époque. Le Français, doté d'un immense talent, a choqué ses camarades. L'un d'entre eux raconte.

Parmi les plus grandes légendes du football, Zinédine Zidane est aussi réputé pour son grand talent ballon au pied. Partout où il est passé, il a marqué les esprits par son aisance et sa capacité à répondre présent dans les grands moments. Mais ce n'est pas un hasard s'il a réussi à en arriver là, comme le rapporte Lilian Thuram qui l'a bien connu. Il y a quelques années, il s'était confié auprès de L'Equipe.

«Nous ne pouvions pas nous permettre de...» : Sa carrière a été bouleversée par Zinédine Zidane https://t.co/DipuYlObJU — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

« Le plus fort avec lequel j'ai joué ? Zidane » Né la même année que Zinédine Zidane, Lilian Thuram a aussi fait partie de cette aventure magnifique avec l'Equipe de France en 1998 notamment. En étant de la même génération que l'ancien joueur du Real Madrid, il a pu le voir progresser sous ses yeux. Et pour lui, il n'y a pas débat. « Le plus fort avec lequel j’ai joué ? Zidane. La première fois que je l’ai rencontré, en équipe de France, j’avais 17 ans et demi. À l’échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l’air et jonglait à nouveau derrière. Je n’avais jamais vu quelqu’un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j’ai suivi son évolution jusqu’au joueur confirmé qu’il est devenu en Italie » explique-t-il dans une interview pour L'Equipe il y a quelques années. Et il a tenu à faire passer un message.