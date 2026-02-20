Un mythe détruit avec Zinedine Zidane : «Je n'aime pas qu'on laisse croire...»

Champion du monde en 1998 avec l'Equipe de France et Ballon d'Or cette année-là, Zinédine Zidane est rapidement devenu une grande référence dans le monde du football. L'ancien joueur du Real Madrid a marqué les jeunes générations de son empreinte mais aussi ses coéquipiers de l'époque. Le Français, doté d'un immense talent, a choqué ses camarades. L'un d'entre eux raconte.
Parmi les plus grandes légendes du football, Zinédine Zidane est aussi réputé pour son grand talent ballon au pied. Partout où il est passé, il a marqué les esprits par son aisance et sa capacité à répondre présent dans les grands moments. Mais ce n'est pas un hasard s'il a réussi à en arriver là, comme le rapporte Lilian Thuram qui l'a bien connu. Il y a quelques années, il s'était confié auprès de L'Equipe.
« Le plus fort avec lequel j'ai joué ? Zidane »
Né la même année que Zinédine Zidane, Lilian Thuram a aussi fait partie de cette aventure magnifique avec l'Equipe de France en 1998 notamment. En étant de la même génération que l'ancien joueur du Real Madrid, il a pu le voir progresser sous ses yeux. Et pour lui, il n'y a pas débat. « Le plus fort avec lequel j’ai joué ? Zidane. La première fois que je l’ai rencontré, en équipe de France, j’avais 17 ans et demi. À l’échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l’air et jonglait à nouveau derrière. Je n’avais jamais vu quelqu’un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j’ai suivi son évolution jusqu’au joueur confirmé qu’il est devenu en Italie » explique-t-il dans une interview pour L'Equipe il y a quelques années. Et il a tenu à faire passer un message.
Lilian Thuram se lâche sur Zidane
Lilian Thuram va encore plus loin dans ses explications en en révélant un peu plus sur le tempérament de son ancien coéquipier. Ce n'est pas un hasard pour lui s'il a réussi à s'illustrer au plus haut niveau. « Je n’aimais pas qu’on laisse croire qu’il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère » ajoute-t-il.