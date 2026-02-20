«Un jour, il entraînera...» : Une prochaine mission de Zidane révélée ? (et ce n'est pas l'équipe de France)

Axel Cornic

Sans poste depuis 2021 et son départ du real Madrid, Zinedine Zidane devrait bientôt reprendre du service. Il est en effet annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, même si certains voient le technicien de 53 ans déjà ailleurs.

En tant que joueur il a laissé une trace partout où il est passé. Mais cela pourrait bien être pareil en tant qu’entraineur. Zinedine Zidane a déjà marqué l’histoire d’un club comme le Real Madrid, où il a remporté trois Ligues des Champions consécutives dès sa première expérience. Tout le monde attende voir la suite désormais et à moins d’une grande catastrophe, on sait où ce sera.

«Deschamps ne sait pas l'utiliser» : Fin du rêve en équipe de France ? https://t.co/7PPHU726ug — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

L’équipe de France pour Zidane, mais après ? L’ancien numéro 10 est en effet annoncé comme le grand favori pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Après 14 années de règne, Didier Deschamps quittera son poste après la Coupe du monde 2026 et c’est son ancien coéquipier qui devrait prendre la suite, même si rien n’est encore officiel pour le moment. Une grande prise pour la Fédération française de football, puisque Zidane semble faire saliver les plus grands clubs de la planète.