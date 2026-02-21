Zinédine Zidane recalé pour un transfert, «ça m’a fait mal au cœur...»

Au cours des derniers mois, son nom revient forcément dans l’actualité. Largement pressenti pour succéder à Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Zinédine Zidane sait convaincre son public. Cependant, il y a de nombreuses années, « Zizou » s’était fait recaler après avoir réclamé un transfert vers le Real Madrid. Explications.
Ballon d’Or et champion du monde 1998, Zinédine Zidane est une véritable légende. Coach à succès également, celui qui devrait prendre la relève de Didier Deschamps à la tête des Bleus d’ici quelques mois a su marquer les esprits. Dans les colonnes de l’Equipe, un ancien coéquipier de « Zizou » en équipe de France a affirmé que le maestro du Real Madrid et de la Juventus l’avait bluffé.
Djibril Cissé sous le charme de Zidane
« Le joueur le plus fort que j’ai côtoyé ? (Zinédine) Zidane ! Techniquement très propre et un jeu tout dans la simplicité. Il n'était pas dans le show à faire dix passements de jambes qui ne servent à rien. Quand il en faisait un ou deux, généralement, ça débouchait sur quelque chose. Et il avait une souplesse de cheville hors du commun », confiait ainsi Djibril Cissé auprès du quotidien sportif en 2019. L’ancien buteur de l’AJ Auxerre a également révélé que Zidane avait voulu l'attirer du côté du Real Madrid, sans succès…
« Refuser l'offre de Zizou, ça m'a quand même fait mal au cœur »
« Le Real Madrid et le Barça ont été sur moi. À Barcelone, j'avais rencontré Rijkaard, l'entraîneur de l'époque. À la place, ils ont finalement pris Samuel Eto'o. Et en 2002, le Real était chaud. Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir dans ma chambre pour me dire que le Real me voulait. Mais j'avais donné ma parole à Liverpool. Et pour moi, une parole, c'est plus important qu'un contrat. Refuser l'offre de Zizou, ça m'a quand même fait mal au cœur », raconte ainsi Djibril Cissé, qui signera finalement à Liverpool en 2004.