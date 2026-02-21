Zinédine Zidane recalé pour un transfert, «ça m’a fait mal au cœur...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mois, son nom revient forcément dans l’actualité. Largement pressenti pour succéder à Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Zinédine Zidane sait convaincre son public. Cependant, il y a de nombreuses années, « Zizou » s’était fait recaler après avoir réclamé un transfert vers le Real Madrid. Explications.

Ballon d’Or et champion du monde 1998, Zinédine Zidane est une véritable légende. Coach à succès également, celui qui devrait prendre la relève de Didier Deschamps à la tête des Bleus d’ici quelques mois a su marquer les esprits. Dans les colonnes de l’Equipe, un ancien coéquipier de « Zizou » en équipe de France a affirmé que le maestro du Real Madrid et de la Juventus l’avait bluffé.

Zidane's masterclass vs Portugal a the EURO 2000 🇨🇵👑 pic.twitter.com/eFs895n5CM — 90s Footballers (@90sPlayers) February 20, 2026

Djibril Cissé sous le charme de Zidane « Le joueur le plus fort que j’ai côtoyé ? (Zinédine) Zidane ! Techniquement très propre et un jeu tout dans la simplicité. Il n'était pas dans le show à faire dix passements de jambes qui ne servent à rien. Quand il en faisait un ou deux, généralement, ça débouchait sur quelque chose. Et il avait une souplesse de cheville hors du commun », confiait ainsi Djibril Cissé auprès du quotidien sportif en 2019. L’ancien buteur de l’AJ Auxerre a également révélé que Zidane avait voulu l'attirer du côté du Real Madrid, sans succès…