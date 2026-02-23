Un journaliste propose un changement inattendu à Luis Enrique : «Jamais !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse avec la victoire contre le FC Metz (3-0), Luis Enrique s'est vu suggérer une idée inattendue avec l'un de ses joueurs. Mais l'entraîneur du PSG, malgré sa passion pour la polyvalence, s'est montré assez catégorique en réponse à cette question.

Samedi soir, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 grâce à une victoire contre le FC Metz (3-0). Un match qui a permis à plusieurs remplaçants de glaner du temps de jeu. C'est le cas d'Illia Zabarnyi qui a d'ailleurs livré une bonne prestation, se distinguant notamment par sa qualité de relance. Une situation qui a d'ailleurs donné l'idée à un journaliste d'imaginer l'Ukrainien au milieu de terrain, un peu comme Thomas Tuchel l'avait fait avec Marquinhos. Interrogé sur cette éventualité, Luis Enrique est toutefois catégorique.

Luis Enrique : " Dro a montré ses qualités, sa capacité à défendre. Il a montré son niveau, il faut y aller petit à petit, il est très jeune, mais de ce que j’ai vu sur la pelouse, c’est très bon…"

Doué ? Il était un peut fatigué, on a décidé de le remplacer. Pas de blessure…… pic.twitter.com/YuE7pc7hvc — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) February 21, 2026

«Jamais je n'utilise un central au milieu» « Zabarnyi est un très grand joueur, mais un défenseur central. Jamais je n'utilise un central au milieu. Presque jamais, je dirais. Normalement cette position de milieu, c'est pour un joueur, pour moi, avec beaucoup de qualités individuelles, plus un attaquant qu'un défenseur. Si tu regardes et que tu vois quels sont les joueurs qui ont joué avec moi comme milieux, ce sont des joueurs qui sont attaquants. Vitinha a été un joueur qui jouait devant les attaquants. Normalement, ce sont des joueurs avec plus de fantasie, de qualité individuelle. Mais Zabarnyi a joué à ce niveau, je suis très content. C'est la première année et c'est difficile de avoir de la confiance et d'être prêt pour jouer à chaque match. Mais je suis très content de sa performance », lâche-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer le cas d'un autre joueur qui bénéficie d'un temps de jeu limité : Gonçalo Ramos.