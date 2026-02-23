Un journaliste propose un changement inattendu à Luis Enrique : «Jamais !»

En conférence de presse avec la victoire contre le FC Metz (3-0), Luis Enrique s'est vu suggérer une idée inattendue avec l'un de ses joueurs. Mais l'entraîneur du PSG, malgré sa passion pour la polyvalence, s'est montré assez catégorique en réponse à cette question.
Samedi soir, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 grâce à une victoire contre le FC Metz (3-0). Un match qui a permis à plusieurs remplaçants de glaner du temps de jeu. C'est le cas d'Illia Zabarnyi qui a d'ailleurs livré une bonne prestation, se distinguant notamment par sa qualité de relance. Une situation qui a d'ailleurs donné l'idée à un journaliste d'imaginer l'Ukrainien au milieu de terrain, un peu comme Thomas Tuchel l'avait fait avec Marquinhos. Interrogé sur cette éventualité, Luis Enrique est toutefois catégorique.
« Zabarnyi est un très grand joueur, mais un défenseur central. Jamais je n'utilise un central au milieu. Presque jamais, je dirais. Normalement cette position de milieu, c'est pour un joueur, pour moi, avec beaucoup de qualités individuelles, plus un attaquant qu'un défenseur. Si tu regardes et que tu vois quels sont les joueurs qui ont joué avec moi comme milieux, ce sont des joueurs qui sont attaquants. Vitinha a été un joueur qui jouait devant les attaquants. Normalement, ce sont des joueurs avec plus de fantasie, de qualité individuelle. Mais Zabarnyi a joué à ce niveau, je suis très content. C'est la première année et c'est difficile de avoir de la confiance et d'être prêt pour jouer à chaque match. Mais je suis très content de sa performance », lâche-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer le cas d'un autre joueur qui bénéficie d'un temps de jeu limité : Gonçalo Ramos.
« Gonçalo a montré comme d'habitude, comme à chaque fois qu'il joue, son niveau. Je suis très content à chaque minute. Il est prêt, il n'y a pas besoin de faire d'échauffement parce qu'il est caliente et sérieux. C'était un vrai plaisir d'avoir un joueur comme Gonçalo . Il mérite de jouer plus minutes. Je le sais, il le sait aussi. Mais, parfois, ce sont des moments dans la carrière d'un joueur où il faut s'adapter. Gonçalo est un très bon professionnel et je suis très content de l'avoir. Il mérite tout ce débat qui se passe », ajoute Luis Enrique.