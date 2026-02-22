Le nouveau record au PSG qui étonne Luis Enrique

Pierrick Levallet

Le PSG a fait le plein de confiance après le match retour contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé avec la manière contre le FC Metz ce samedi (3-0). Par la même occasion, les Rouge-et-Bleu ont établi un nouveau record pour Luis Enrique, auquel ce dernier n’était pas préparé.

Sorti vainqueur de la première manche contre l’AS Monaco en Ligue des champions (2-3), le PSG reçoit les Monégasques ce mercredi pour le match retour. En attendant, le club de la capitale a pu faire le plein de confiance ce samedi en s’imposant contre le FC Metz (3-0). Luis Enrique avait fait tourner pour permettre à ses cadres de souffler et de pouvoir aborder le match retour contre les hommes de Sébastien Pocognoli en pleine possession de leurs capacités.

Le PSG de Luis Enrique établit un nouveau record Par ailleurs, le PSG a établi un nouveau record sous les ordres de Luis Enrique. Contre le FC Metz, les Rouge-et-Bleu ont signé leur septième victoire consécutive au Parc des Princes en Ligue 1 avec le technicien espagnol sur le banc de touche. Et l’entraîneur de 55 ans a avoué qu’il n’en savait rien avant qu’on ne vienne l’avertir après le coup de sifflet final.