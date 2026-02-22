Le nouveau record au PSG qui étonne Luis Enrique

Le PSG a fait le plein de confiance après le match retour contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé avec la manière contre le FC Metz ce samedi (3-0). Par la même occasion, les Rouge-et-Bleu ont établi un nouveau record pour Luis Enrique, auquel ce dernier n’était pas préparé.
Sorti vainqueur de la première manche contre l’AS Monaco en Ligue des champions (2-3), le PSG reçoit les Monégasques ce mercredi pour le match retour. En attendant, le club de la capitale a pu faire le plein de confiance ce samedi en s’imposant contre le FC Metz (3-0). Luis Enrique avait fait tourner pour permettre à ses cadres de souffler et de pouvoir aborder le match retour contre les hommes de Sébastien Pocognoli en pleine possession de leurs capacités.
Le PSG de Luis Enrique établit un nouveau record
Par ailleurs, le PSG a établi un nouveau record sous les ordres de Luis Enrique. Contre le FC Metz, les Rouge-et-Bleu ont signé leur septième victoire consécutive au Parc des Princes en Ligue 1 avec le technicien espagnol sur le banc de touche. Et l’entraîneur de 55 ans a avoué qu’il n’en savait rien avant qu’on ne vienne l’avertir après le coup de sifflet final.
«Je ne savais pas que c’était un record»
« C’est le mérite des joueurs, je ne savais pas que c’était un record, on me l’a dit après le match. L’important n’est pas de battre des records, et on en a battus beaucoup la saison dernière, mais de gagner des trophées. C’est ce qui nous motive et ce qu’on veut. C’est le meilleur moment de la saison, le plus important. On est contents d’être ici de nouveau et on espère encore améliorer notre niveau » a ainsi confié Luis Enrique après la partie. L’entraîneur du PSG continue d’entrer un peu plus dans l’histoire des champions d’Europe 2025.