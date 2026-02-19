«Je n’ai jamais vu ça» : Luis Enrique n’en revient toujours pas !

Mardi soir, le PSG a eu très chaud lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco. Menés 2 à 0, les Parisiens se sont finalement imposés 3 buts à 2. Mais Luis Enrique a particulièrement été marqué par un autre aspect du match.
Vainqueur à Monaco après un début de match catastrophique, le PSG a finalement inversé la tendance et ramène une précieuse victoire de la Principauté (3-2). Il faut dire que les Parisiens ont pu compter sur le soutien de leurs supporters, très bruyants à Louis II. Et Luis Enrique n'a pas caché qu'il était très impressionné par les fans du PSG.
Luis Enrique s'enflamme pour les supporters du PSG
« Aujourd'hui, on a montré que nous pouvons surmonter toutes les situations. Mais surtout, aujourd'hui, je voudrais remercier nos supporters. C'est incroyable. Je n'ai jamais, jamais, ni comme joueur, ni comme entraîner, eu des supporters de ce niveau. En première mi-temps, on perdait 2-0 et je n'entendais que manière de soutenir l'équipe. C'est incroyable et cette victoire, c'est pour eux. Et c'est un vrai plaisir d'être ici », lance-t-il dans des propos accordés à Canal+ après le match.
«Je n'ai jamais, jamais, ni comme joueur, ni comme entraîner, eu des supporters de ce niveau»
Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Luis Enrique en a rajouté une couche : « Je voudrais en profiter et souligner à quel point nos supporters sont incroyables. Que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, je n’ai jamais vu des supporters de ce niveau incroyable. Quand nous étions en train de perdre 2 à 0, je n’entendais que nos supporters, tout le temps. Tout le temps. Normalement les supporters d'une équipe qui perd 2 à 0 commencent à critiquer, à siffler. Au contraire, nos supporters sont là tout le temps, incroyables. Je veux leur dédier cette victoire. (En espagnol) Nous sommes infiniment reconnaissants envers nos supporters. (Il traduit la même phrase en français approximatif) On a un crédit infini auprès de nos supporters. »