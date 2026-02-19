«Je n’ai jamais vu ça» : Luis Enrique n’en revient toujours pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a eu très chaud lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco. Menés 2 à 0, les Parisiens se sont finalement imposés 3 buts à 2. Mais Luis Enrique a particulièrement été marqué par un autre aspect du match.

Vainqueur à Monaco après un début de match catastrophique, le PSG a finalement inversé la tendance et ramène une précieuse victoire de la Principauté (3-2). Il faut dire que les Parisiens ont pu compter sur le soutien de leurs supporters, très bruyants à Louis II. Et Luis Enrique n'a pas caché qu'il était très impressionné par les fans du PSG.

Luis Enrique s'enflamme pour les supporters du PSG « Aujourd'hui, on a montré que nous pouvons surmonter toutes les situations. Mais surtout, aujourd'hui, je voudrais remercier nos supporters. C'est incroyable. Je n'ai jamais, jamais, ni comme joueur, ni comme entraîner, eu des supporters de ce niveau. En première mi-temps, on perdait 2-0 et je n'entendais que manière de soutenir l'équipe. C'est incroyable et cette victoire, c'est pour eux. Et c'est un vrai plaisir d'être ici », lance-t-il dans des propos accordés à Canal+ après le match.