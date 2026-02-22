«Il a réglé le souci» : Un joueur du PSG met tout le monde d'accord (et personne ne l'avait vu venir)

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour cette saison, le PSG est reparti au combat avec quasiment le même effectif que l'année dernière. Le club de la capitale n'affiche pas la même sérénité et la même confiance que lors de son parcours victorieux en Ligue des champions mais un joueur s'illustre particulièrement bien avec le club cette saison. Il a convaincu pas mal de monde.

L'été dernier, le PSG a fait un choix fort en choisissant de se séparer de son gardien Gianluigi Donnarumma, pourtant bien présent lors des grands rendez-vous de Ligue des champions. Le club voulait un autre gardien présentant des qualités qui correspondaient mieux à l'équipe. Et il y a un profil qui se détache un peu plus en ce moment, un peu à la surprise générale.

Matvey Safonov validé au PSG Recruté en 2024 au PSG, Matvey Safonov était cantonné à un rôle de remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma. C'était la même chose avec Lucas Chevalier au début de cette saison mais le Russe a eu des occasions de s'exprimer et s'est illustré avec brio. Luis Enrique a tranché visiblement puisqu'il titularise Matvey Safonov depuis quelques semaines au détriment du Français. « Évidemment que Safonov, il ne fait pas de grosses erreurs, même quand il y a des buts, tu te poses toujours la question : "Est-ce qu’il est véritablement fautif ?" Safonov, pour moi, il a réglé le souci du numéro un » débute Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.