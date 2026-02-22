«Il a réglé le souci» : Un joueur du PSG met tout le monde d'accord (et personne ne l'avait vu venir)

Pour cette saison, le PSG est reparti au combat avec quasiment le même effectif que l'année dernière. Le club de la capitale n'affiche pas la même sérénité et la même confiance que lors de son parcours victorieux en Ligue des champions mais un joueur s'illustre particulièrement bien avec le club cette saison. Il a convaincu pas mal de monde.
L'été dernier, le PSG a fait un choix fort en choisissant de se séparer de son gardien Gianluigi Donnarumma, pourtant bien présent lors des grands rendez-vous de Ligue des champions. Le club voulait un autre gardien présentant des qualités qui correspondaient mieux à l'équipe. Et il y a un profil qui se détache un peu plus en ce moment, un peu à la surprise générale.
Matvey Safonov validé au PSG
Recruté en 2024 au PSG, Matvey Safonov était cantonné à un rôle de remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma. C'était la même chose avec Lucas Chevalier au début de cette saison mais le Russe a eu des occasions de s'exprimer et s'est illustré avec brio. Luis Enrique a tranché visiblement puisqu'il titularise Matvey Safonov depuis quelques semaines au détriment du Français. « Évidemment que Safonov, il ne fait pas de grosses erreurs, même quand il y a des buts, tu te poses toujours la question : "Est-ce qu’il est véritablement fautif ?" Safonov, pour moi, il a réglé le souci du numéro un » débute Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.
Safonov devant Chevalier, c'est réglé ?
Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a eu du mal à se montrer convaincant. Le gardien français a vu son homologue réussir de belles choses mais Safonov sait qu'il sera attendu dans les prochaines semaines. « Il n'a pas montré que c’était une vraie vraie plus-value pour ce club par rapport à Donnarumma sur la deuxième partie de saison. Mais oui je suis d’accord, entre Safonov et Chevalier, t’as pas Donnarumma. Maintenant, est-ce que Safonov va sortir la deuxième partie de saison que Donnarumma a sortie après plusieurs années au PSG… » poursuit Walid Acherchour.